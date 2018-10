Family of Fear: trailer del documentario su una delle attrazioni horror più spaventose d'America

domenica 14 ottobre 2018

Halloween si avvicina e quindi cogliamo l'occasione per proporvi il trailer di Family of Fear, un documentario incentrato su una delle case horror più spaventose d'America.

Il trailer ci introduce ad un gruppo eclettico di artisti e "spettri" che proclamano di essere tutti sopravvissuti, mentre costruivano e lavoravano in una delle case horror americane più insaguinate della nazione.

L'attrazione infestata al centro di "Family of Fear" si estende per 4.645 metri quadrati di puro terrore. Si chiama Arx Mortis Haunted Attraction e si trova a Killen in Alabama.

Bagnati di sangue e in cerca di urla, i membri di questa "famiglia" non lavorano nell'attrazione per soldi, ma lavorano solo per il terrore e il sostegno reciproco. Le loro storie sono tutte tristemente simili. Molti hanno subito del bullismo a causa della loro unicità nelle piccole città del sud che circondano Arx Mortis. Altre persone soffrono di depressione o hanno affrontato altre sfide e non hanno un vero sistema di sostegno alla comunità o una famiglia che li possa aiutare.

Venendo fuori da una stagione di conflitti familiari e di recensioni negative, sono determinati a fare un grande ritorno e riscoprire cosa li accomuna tutti e perché si definiscono una famiglia in questo documentario divertente, sorprendentemente pauroso e significativamente toccante.

Alla regia di "Family of Fear" c'è Stephen Lackey che ha debuttato alla regia nel 2002 con il documentario Fans and Freaks: The Culture of Comics and Conventions descritto come "un giro nel fantastico mondo della fantascienza, degli anime, del fantasy e del fandom horror". "Family of Fear" è in linea con queell'approccio regalando uno sguardo sulla vita di coloro che si dedicano a ciò che amano di più, in questo caso terrorizzare per il puro piacere di farlo.

Stephen Lackey ha prodotto il film insieme a Zach Martin. A loro si uniscono Roland Rojas come produttore esecutivo e Nick Manning come produttore associato. Zach Martin è l'operatore di ripresa, mentre Marin e Lackey hanno montato il film.

"Family of Fear" prodotto da Forcone Films in collaborazione con Bidslate sarà presentato in anteprima esclusiva su iTunes a partire dal prossimo 23 ottobre.

