Animali fantastici 2: I crimini di Grindelwald - anteprima e track-list ufficiale della colonna sonora

Di Pietro Ferraro domenica 14 ottobre 2018

Svelata track-list ufficiale della colonna sonora di Animali fantastici: I crimini di Grindelwald in arrivo nelle sale italiane il 15 novembre 2018.

Water Tower Music ha svelato la track-list ufficiale della colonna sonora del sequel Animali fantastici: I crimini di Grindelwald, la seconda di cinque nuove avventure nel "Mondo Magico" creato da J.K. Rowling in uscita nei cinema italiani il 15 novembre.

Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald - nuovo trailer italiano "Animali Fantastici: I Crimini di Grindewald" arriva nei cinema italiani il 15 novembre 2018.

Le musiche originali di Animali Fantastici 2 sono del compositore premio Emmy James Newton Howard. Ci sono due nuove tracce disponibili per lo streaming in questo momento e includono la title track e un brano musicale chiamato "Salamander Eyes".

Il premio Grammy ed Emmy e otto volte candidato all'Oscar James Newton Howard (Animali fantastici e Dove trovarli, il franchise di Hunger Games) è tornato a musicare il secondo capitolo di Animali fantastici, creando una solida colonna sonora di 25 tracce che sarà disponibile per lo streaming e l'acquisto digitale 9 novembre 2018.

Oltre alle musiche del film, la colonna sonora includerà tre assoli al pianoforte eseguiti da James Newton Howard e non inclusi nel film: "Tema di Silente (solo pianoforte)", "Tema di Animali fantastici (piano solo)" e "Tema di Leta" (Solo Piano). Queste tre tracce dovrebbero essere disponibili a partire dal 26 ottobre 2018.

Il compositore James Newton Howard parla del suo lavoro sul franchise "Animali Fantastici".

Lavorare su Animali fantastici è una meravigliosa opportunità musicale.Il film è delizioso, sostanziale e complesso, e il regista David Yates si concentra molto seriamente sulla musica ed è un collaboratore appassionato ed entusiasta.

L'album sarà disponibile su CD il 30 novembre 2018 e in vinile a gennaio 2019.

TRACK LISTINGS:

1 The Thestral Chase

2 Newt e Leta

3 Silente

4 The Kelpie

5 Newt e Jacob Pack per Parigi

6 Nagini

7 brani di Newt Tina

8 Queenie cerca Jacob

9 Irma e Obscurus

10 patti del sangue

11 Catturare lo Zouwu

12 In viaggio verso Hogwarts

13 Flashback di Leta

14 occhi di salamandra

15 matagots

16 La tua storia è la nostra storia

17 La confessione di Leta

18 Vision of War

19 Diffondi la Parola

20 bacchette sulla Terra

21 Ripristino del tuo nome

22 Animali fantastici: The Crimes of Grindelwald

23 Tema di Silente (solo pianoforte)

24 Theme Animali fantastici (piano solo)

25 Leta's Theme (Solo Piano)