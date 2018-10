George A. Romero ha lasciato oltre 40 sceneggiature mai prodotte

Di Pietro Ferraro lunedì 15 ottobre 2018

George A. Romero ha lasciato in eredità 50 sceneggiature, un romanzo incompiuto e un film inedito.

George A. Romero ha lasciato in eredità circa 50 sceneggiature, un romanzo incompiuto e un film inedito. Romero è scomparso nel luglio 2017, ma secondo sua moglie Suzanne Desrocher-Romero sembra che alcuni dei suoi progetti usciranno nei prossimi anni. Il primo lungometraggio del regista, La notte dei morti viventi, ha lanciato la sua carriera e recentemente ha celebrato il suo 50° anniversario. Mentre Romero è per lo più associato al genere horror, Desrocher-Romero dice che ci sono altre cose interessanti che non sono interamente basate sull'horror.

Road of the Dead: primo poster del nuovo zombie-movie di George Romero George A. Romero annuncia un nuovo zombie-movie ambientato durante una corsa Nascar post-apocalittica.

George A. Romero stava lavorando ad un romanzo "The Living Dead" al momento della sua morte, che secondo Suzanne Desrocher-Romero ko scrittore Dan Klaus sta "riscrivendo con fervore mentre parliamo". Klaus sta finendo il libro, ma Desrocher-Romero non ha rivelato una possibile data di uscita per il progetto. Desrocher-Romero ha parlato anche delle sceneggiature che sono rimaste senza un produttore.

Abbiamo molto, George era uno scrittore prolifico, adorava scrivere e abbiamo 40, 50 sceneggiature che ha scritto, molte delle quali sono molto buone, aveva molto da dire, e lo farà ancora, perché mi assicurerò che lo faccia. È la mia missione.

Una delle sceneggiature di George A. Romero, Road of the Dead, è già in lavorazione. Romero era pronto a fare il film prima della sua morte. Matt Birman da allora ha assunto il progetto e Suzanne Desrocher-Romero dice che il progetto ha "balbettato un po'" di recente, ma è certa che il film vedrà la luce del giorno.

Uno dei progetti più intriganti che George A. Romero ha lasciato è un film inedito, girato nei primi anni '70. Suzanne Desrocher-Romero dice che solo alcuni amici intimi e familiari hanno visto il film misterioso. I fan di Romero vorranno sicuramente dare uno sguardo a questo progetto. Desrocher-Romero ha parlato di questo film "non-horror" senza titolo.

Abbiamo un film girato nel 1973 che la maggior parte delle persone non ha visto, una manciata di persone ha visto questo film, lo ripristineremo e lo mostreremo ai cinefili di Romero. È un film pauroso, ma non è un film horror e riguarda l'età. Lui ha un cameo, e sarà divertente, mostreremo il film o lo distribuiremo, sarà un progetto di cui si occuperà la fondazione, penso che sia il primo progetto che faremo in realtà.

La notte dei morti viventi: il figlio di George Romero conferma il prequel 'Rise of the Living Dead' Cameron Romero è pronto a girare un prequel che racconterà le origini del cult horror diretto dal padre nel 1968.

Suzanne Desrocher-Romero è pronta per iniziare a pubblicare alcune gemme che George A. Romero ha lasciato in eredità. Per ora ci sono almeno tre progetti che sono attualmente in cantiere tra cui il romanzo "The Living Dead", il film inedito e "Road of the Dead". È molto più di quanto probabilmente i fan potessero mai sperare.

Fonte: ComicBook