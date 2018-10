Jonathan: trailer e poster del dramma fantascientifico con Ansel Elgort

Di Pietro Ferraro lunedì 15 ottobre 2018

Jonathan: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film dramma fantascientifico con Ansel Elgort nei cinema americani dal 16 novembre 2018.

Ansel Elgort lanciato dal Baby Driver di Edgar Wright è tornato come protagonista in un bizzarro dramma fantascientifico dal titolo Jonathan.

"Jonathan" è diretto da Bill Oliver da una sceneggiatura che ha scritto con Peter Nickowitz e Gregory Davis. Protagonista accanto ad Ansel Elgort è Suki Waterhouse protagonista del recente Assassination Nation, ma molti la ricorderanno come portagonista del post-apocalittico con cannibali Bad Batch e nei panni di Marlene in Insurgent. Il cast di Jonathan include anche Patricia Clarkson, vincitrice di un Emmy Award per il suo ruolo nella serie tv Six Feet Under, apparsa nella trilogia Maze Runner e recentemente transitata nei cinema italiani nel dramma La casa dei libri.

In "Jonathan", Ansel Elgort interpreta due fratelli che vivono vite molto separate, all'interno dello stesso corpo. Precedentemente contenti di vivere la vita a turni, alternadosi l'un l'altro, il loro delicato equilibrio è rovinato quando si ritrovano emotivamente coinvolti con la stessa donna (Suki Waterhouse).

Jonathan lascia l'ufficio tutti i giorni a mezzogiorno. Quando torna a casa, si addormenta. Ogni mattina si sveglia e c'è una colazione preparata per lui insieme ad un video che gli racconta della seconda parte della sua giornata. Quel giorno però sta per essere rovinato alla grande, tutto a causa di una ragazza di nome Elena.

Ansel Elgort e Suki Waterhouse hanno già avorato insieme in precedenza, i due attori sono apparsi per la prima volta sullo schermo insieme in Insurgent e poi nel thriller Giovani omicidi (Billionaire Boys Club) del 2018, film che si è rivelato un flop in gran parte a causa dalla polemica legata alla presenza nel film di Kevin Spacey, nel frattempo accusato di cattiva condotta sessuale.

L'uscita di "Jonathan" nelle sale americane è fissata al 16 novembre 2018.

Fonte: FirstShowing.net