Avengers: Infinity War - nuova action figure "Hot Toys" di Bucky Barnes aka White Wolf

Di Pietro Ferraro lunedì 15 ottobre 2018

Hot Toys annuncia una nuova action-doll ispirata al Bucky Barnes di Sebastian Stan in "Avengers: Infinity War".

Amico diventato nemico e poi di nuovo amico, Bucky Barnes dopo essere stato sotto la protezione del Wakanda ritorna per combattere al fianco di Steve Rogers contro Thanos, per finire tra i "caduti" dopo l'apocalittico schiocco di dita del Titano Pazzo. l'ex "Soldato d'inverno" ora "Lupo Bianco" viene ritratto in una nuova action-doll di Hot Toys ispirata alla versione di Sebastian Stan in Avengers: Infinity War.

Dopo gli eventi di Capitan America: Civil War, Steve Rogers (Chris Evans) ha portato il suo vecchio amico Bucky Barnes a Wakanda, per vedere se T'challa (Chadwick Boseman) e il suo team high-tech potevano cancellare gli effetti del lavaggio del cervello subito dall'Hydra decenni prima. Mentre Bucky non era presente nella storia principale di Black Panther, è apparso in una scena dopo i titoli di coda che si è aperta con un gruppo di bambini wakandiani che si stringevano attorno a qualcuno in una tenda, che scopriremo essere Bucky Barnes. I bambini escono dalla tenda e gridano "Lupo Bianco", seguiti da Bucky privo del suo braccio bionico che viene avvicinato da Shuri, la sorella di T'challa esperta di tecnologia, i due scambiano qualche convenvole e poi Shuri chiede a Barnes di seguirla affermando che c'è ancora molto da imparare.

Anche prima di "Black Panther" era noto che Bucky sarebbe stato parte di "Avengers: Infinity War", con il primo trailer che rivelava che Bucky aveva un nuovo braccio bionico, dopo che il suo braccio da "Soldato d'Inverno" era stato rimosso. Il produttore Nate Moore ha rivelato in un'intervista che hanno quasi mostrato questo nuovo braccio nella scena dopo i titoli di coda di "Black Panther", ma Bucky appariva più "umano" senza il suo arto robotico in quella scena, quindi lo hanno lasciato momentaneamente senza un nuovo braccio.

Per quanto riguarda il soprannome di "White Wolf / Lupo Bianco" segna un grande cambiamento rispetto ai fumetti, dove il Lupo Bianco è un bambino di nome Hunter, che viene salvato e catturato dal re T'chaka dopo che il ragazzo è sopravvissuto ad un incidente aereo. Dopo diversi anni ad Hunter viene concessa la cittadinanza wakandiana e gli viene conferito il soprannome "Lupo Bianco".

La nuova action-doll da collezione di Bucky Barnes presenta un vestito tattico finemente personalizzato, due braccia protesiche altamente dettagliate con un braccio che diventa metà polvere ricreando la scena di sparizione del finale di "Infinity War", e un numero di armi e accessori tra cui una mitragliatrice, un pugnale e un supporto per la figure con base esagonale e logo del film.

Fonte: Hot Toys