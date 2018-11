L'Esorcismo di Hannah Grace: trailer italiano dell'horror con Shay Mitchell e Stana Katic

Di Pietro Ferraro martedì 6 novembre 2018

L'Esorcismo di Hannah Grace: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror con Shay Mitchell e Stana Katic nei cinema italiani dal 31 gennaio 2019.

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di L'Esorcismo di Hannah Grace, un horror sovrannaturale in arrivo nei cinema italiani il 31 gennaio 2019.





Un esorcismo difficile si conclude con la morte violenta di una giovane donna. Mesi dopo, Megan Reed (Shay Mitchell) sta lavorando al turno di notte in obitorio, quando prende in consegna un cadavere sfigurato. Da sola, nei corridoi del seminterrato, Megan si trova ad affrontare visioni terrificanti e inizia a sospettare che il corpo possa essere posseduto da una spietata forza demoniaca.

Il cast oltre a Shay Mitchell (Pretty Little Liars) include anche Gray Damon (Oldboy), Kirby Johnson (5150) e Stana Katic (Castle). Il film è diretto dal regista Diederik Van Rooijen da una sceneggiatura di Brian Sieve (serie tv Teen Wolf e Scream).





The Possession of Hannah Grace: trailer e poster dell'horror con Shay Mitchell e Stana Katic

Sony Pictures ha reso disponibili trailer e poster dell'horror The Possession of Hannah Grace. Il film precedentemente intitolato Cadaver è incentrato su uno sconvolgente esorcismo che non va secondo i piani provocando la morte di una giovane donna. Alcuni mesi dopo seguiamo Megan Reed, che si trova costretta ad accettare un lavoro in un obitorio. Una notte prende in consegna un cadavere gravemente sfigurato e finisce bloccata da sola all'interno del seminterrato in cui inizia a sperimentare terrificanti visioni. Megan inizia a sospettare che il corpo possa essere posseduto da una forza demoniaca.

Il cast comprende Shay Mitchell (Pretty Little Liars), Gray Damon (Oldboy), Kirby Johnson (5150) e Stana Katic (Castle). Il film è diretto dal regista Diederik Van Rooijen da una sceneggiatura di Brian Sieve, i cui precedenti crediti includono le serie tv Teen Wolf e Scream.

Il poster piuttosto inquietante che trovate a seguire riporta la tagline "la morte è solo l'inizio", e mostra un corpo femminile nudo ritratto in una bizzarra postura che ci ha ricordato lo Xenomorfo di Alien.

"The Possession of Hannah Grace" arriverà nelle sale americane il 30 novembre 2018.

