High Life: trailer del thriller fantascientifico con Robert Pattinson e Juliette Binoche

Di Pietro Ferraro martedì 16 ottobre 2018

High Life: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico di Claire Denis con Robert Pattinson e Juliette Binoche.

Disponibile online un trailer di High Life, il thriller fantascientifico che vede protagonista il Robert Pattinson della saga di Twilight diretto dalla regista francese Claire Denis (L'amore secondo Isabelle) al suo primo film in lingua inglese scritto dai suoi collaboratori di lunga data Jean-Pol Fargeau e Geoff Cox.

"High Life" segue Robert Pattinson a bordo di un veicolo spaziale carico di detenuti condannati a morte che vengono utilizzati come cavie in una missione diretta al buco nero più vicino alla Terra.

Il cast di "High Life" è completato da Juliette Binoche, Mia Goth, Andre Benjamin, Lars Eidinger, Agata Buzek, Ewan Mitchell, Jessie Ross, Claire Tran e Gloria Obianyo.

La trama ufficiale:





Spazio profondo. Oltre il nostro sistema solare. Monte e sua figlia Willow vivono insieme a bordo di un veicolo spaziale, in completo isolamento. Un uomo solitario, la cui rigida autodisciplina è una protezione contro il desiderio, proprio e altrui. Monte ha generato la ragazza contro la sua volontà. Il suo seme è stato usato per inseminare Boyse, la giovane donna che la diede alla luce. Erano membri di un equipaggio di prigionieri: detenuti nello spazio condannati a morte. Cavie inviate in missione nel buco nero più vicino alla Terra. Ora rimangono solo Monte e Willow. E Monte è cambiato. Attraverso sua figlia, per la prima volta, sperimenta la nascita di un amore onnipotente. Willow cresce, diventando una ragazza, poi una giovane donna.

Claire Denis ha avuto l'idea del progetto quando aveva quindici anni e a proposito della sceneggiatura ha dichiarato: "Ho approcciato una sceneggiatura che era naturalmente in inglese, perché la storia si svolge nello spazio e, non so perché, ma per me, la gente parla inglese, o russo o cinese, ma sicuramente non il francese nello spazio".

Inizialmente il romanziere Nick Laird ha scritto la sceneggiatura del film insieme a Denis, Fargeau e Cox. Inoltre la moglie di Laird, Zadie Smith, ha contribuito alle prime bozze della versione inglese della sceneggiatura. In seguito a causa di differenze creative tra Denis e Smith, Laird e Smith abbandonarono il progetto come sceneggiatori, ma Laird è rimasto a bordo come consulente per la sceneggiatura.

Il fisico francese ed esperto di buchi neri Aurélien Barrau ha fatto parte del progetto come esperto scientifico. L'artista danese-islandese Olafur Eliasson, alla sua prima esperienza cinematografica, ha progettato la navicella spaziale per il film.

"High Life" al momento non dispone di una data di uscita ufficiale, ma è previsto nelle sale nel 2019.

Fonte: Slash Film