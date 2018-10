Tom e Jerry, arriva il film in live-action

Di Federico Boni martedì 16 ottobre 2018

Il regista dei Fantastici 4 per il ritorno al cinema di Tom e Gerry.

Tom e Jerry sono pronti a tornare. Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Tim Story sarebbe in trattative per dirigere un live-action con inserti in CG di Tom e Jerry per la Warner Bros. Animation Group.

Story ha diretto nel 2014 Poliziotto in prova, con Kevin Hart e Ice Cube, e il suo sequel nel 2016. Ha anche messo mano ai primi due Fantastici 4, oltre a Think Like a Man e al suo sequel del 2014. Ultimamente ha riavviato Shaft, con Samuel L. Jackson e Jessie T. Usher, che uscirà in sala il 4 giugno 2019.

Ideati nel 1940 da William Hanna e Joseph Barbera, Tom & Jerry hanno vinto la bellezza di sette Oscar al miglior cortometraggio d'animazione (tra il 1943 e il 1953), eguagliando le Sinfonie allegre di Walt Disney con il maggior numero di premi in tale categoria. Nel 1992 il primo lungometraggio, Tom & Jerry: Il film.

Oltre a Tom e Jerry, la Warner Bros. punta a far risorgere anche Scooby-Doo, con Chris Columbus a bordo del progetto.