Playmobil - Il Film: trama e prima immagine ufficiale del film d'animazione

Di Pietro Ferraro martedì 16 ottobre 2018

Playmobil - Il Film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Lino DiSalvo.

Notorious Pictures ha reso disponibili sinossi e una prima immagine ufficiale di Playmobil -Il film, il lungometraggio d'animazione in uscita nelle sale italiane nell'autunno 2019.

"Playmobil -Il film" porta il pubblico in un'epica avventura comica attraverso un vasto universo immaginativo nel primo film ispirato agli amati e pluripremiati giocattoli PLAYMOBIL.

Ricco di umorismo ed eccitazione, il film combina personaggi accattivanti ed esilaranti, avventure elettrizzanti e scenari mozzafiato in questa storia animata dai buoni sentimenti.

La trama ufficiale:





Quando il fratello minore Charlie scompare inaspettatamente nell'universo magico e animato di PLAYMOBIL, Marla, sorella maggiore, totalmente impreparata, dovrà mettersi sulle sue tracce per riportarlo a casa. Partirà per un fantastico viaggio attraverso incredibili mondi, alleandosi con alcuni nuovi e improbabili amici: il tranquillo camionista Del, l'affascinante e carismatico agente segreto Rex Dasher, un fidato e strambo robot, una fata madrina stravagante e molti altri. Marla e Charlie impareranno da questa avventura che la vita spesso ci mette davanti a delle prove importanti, ma che si può ottenere qualsiasi cosa quando credi in te stesso e se hai degli amici al tuo fianco!

Alla regia di "Playmobil -Il film" c'è Lino DiSalvo, animatore veterano che ha collaborato con Disney a pellicole come Chicken Little, I Robinson, Rapunzel e come capo animatore al classico Frozen - Il regno di ghiaccio. Dopo 16 anni alla Disney, DiSalvo è stato nominato "Creative Director" alla Paramount Animation.