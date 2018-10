Above Majestic: trailer e poster del documentario sulla più folle teoria cospirativa sugli alieni

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 ottobre 2018

Above Majestic: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Roger R. Richards sulla cospirazione aliena "Majestic 12".

Teorie complottiste che esplorano uno dei segreti più grandi e più folli della storia americana che porta alla conclusione che l'11/9 è stato il frutto di una cospirazione aliena. Questo e molto altro nel trailer del documentario Above Majestic che promette uno sguardo pungente sulle origini, le tecnologie, gli insabbiamenti e le cospirazioni del "Programma Spaziale Segreto".

Il film presenta David Wilcock, autore e ricercatore best-seller del New York Times affiancato dai noti "informatori" come Corey Goode, John Desouza, William Tompkins, David Adair, Laura Eisenhower e Jordan Sather che condividono segreti che non avrebbero mai dovuto essere resi pubblici.

Il 10 settembre 2001, il segretario alla Difesa degli USA Donald Rumsfeldt dichiarò che 2300 miliardi di dollari del bilancio del Pentagono non potevano essere contabilizzati. L’11 settembre 2001, l’ufficio contabile del Pentagono e il Comando Navale furono distrutti durante l'attacco dell'11 settembre. Il mistero rimane: dove sono i milardi di dollari mancanti? E l'11/9 fa parte di una vasta operazione di copertura per celare una cospirazione aliena?

"Above Majestic" è uno sguardo scioccante e provocatorio su ciò che occorrerebbe per nascondere al pubblico un programma segreto spaziale multimiliardario (un gruppo clandestino di personalità militari e corporative d'élite incaricate della tecnologia extraterrestre di reverse engineering, conosciuta anche come "Majestic 12") e le implicazioni che questo avrebbe per l'umanità. Gli spettatori saranno guidati attraverso le origini, le tecnologie, la storia, le coperture, le cospirazioni, le testimonianze e le ricerche che vanno ben oltre "Majestic".

Questo nuovo documentario diretto dall'esordiente Roger R. Richards e disponibile dal 30 ottobre, presenta alcuni dei più importanti e prolifici autori, ricercatori, informatori e divulgatori del movimento per la Verità e Totale Trasparenza.