Miss Bala: trailer e poster del remake con Gina Rodriguez

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 ottobre 2018

Miss Bala: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazion sul thriller d'azione di Catherine Hardwicke nei cinema americani dal 1° febbraio 2019.

Sony Pictures ha reso disponibili un primo trailer e una locandina di Miss Bala, un remake dell'omonimo film messicano sui cartelli della droga uscito nel 2011. Il film vede protagonista Gina Rodriguez, attrice nota per il ruolo di Jane Gloriana Villanueva nella serie televisiva Jane the Virgin, interpretazione che le è valsa un Golden Globe per la miglior attrice in una serie commedia o musicale.

Il trailer ci mostra Gina Rodriguez e una sua amica che si godono una serata in un locale. Bevande, balli e il solito divertimento, ma quando il club viene colpito dai membri del cartello, le cose prendono una brutta piega. Rodriguez finisce per fare favori al cartello per salvare la sua amica, finendo inevitabilmente nel mirino delle autorità.

Gina Rodriguez ha spiegato in un'intervista con Entertainment Weekly il perchè dei molti cambiamenti rispetto al film originale.

È una riconcettualizzazione del film originale, ed è più moderno. Gloria è qualcuno che sta attivamente cercando di salvare se stessa e la sua famiglia. Penso che sia davvero sorprendente perché molte delle donne nella mia vita, lavorano attivamente per mantenere al sicuro le loro famiglie e cercano attivamente di sistemare le situazioni. Non c'è una donna che conosco nella mia vita che si metta comoda ad aspettare. Le donne nei film d'azione non sono necessariamente ritratte sempre in maniera attiva e mentre cercano di salvare loro stesse. E' molto coinvolgente vedere questo tipo di storie perché io so che è quello che fanno le donne nella mia vita.

Catherine Hardwicke (Twilight) dirige il film con un cast che comprende anche Anthony Mackie, Matt Lauria, Ismael Cruz, Aislinn Derbez, Cristina Rodlo e

Ricardo Abarca. "Miss Bala" arriva nelle sale americane il 1° febbraio 2019.

Fonte: Collider