The Aftermath: trailer e poster del film con Keira Knightley

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 ottobre 2018

The Aftermath: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di James Kent nei cinema americani dal 26 aprile 2019.

Fox Searchlight ha pubblicato un primo trailer di The Aftermath, un dramma con protagonista Keira Knightley ambientato subito dopo la fine della seconda guerra mondiale.

Il trailer inizia con una coppia riunita che cerca di ricostruirsi una vita sulle ceneri della guerra. Le cose si fanno ancor più complicate e precipitano piuttosto rapidamente quando questa coppia finisce per trasferirsi in una lussuosa casa che il governo britannico ha sequestrato ad un uomo tedesco del posto, che sta ancora piangendo per la perdita di sua moglie e nello stesso tempo cercando di gestire sua figlia.





The Aftermath è ambientato in Germania nel 1946 poco dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Rachael Morgan (Keira Knightley) arriva ad Amburgo, completamente distrutta, in pieno inverno, per riunirsi con suo marito Lewis (Jason Clarke), un colonnello britannico incaricato di ricostruire la città. Un compito non facile, come scopriremo. Ma mentre si avventurano nella loro nuova casa, Rachael è più che sorpresa di scoprire che Lewis ha preso una decisione inaspettata: condivideranno la casa con i suoi precedenti proprietari, un vedovo tedesco (Alexander Skarsgård) e sua figlia. Un dramma ne scaturirà.

James Kent (Testament of Youth) dirige "The Aftermath" con Ridley Scott a bordo come produttore esecutivo. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Rhidian Brook che ha anche collaborato alla sceneggiatura insieme a Joe Shrapnel e Anna Waterhouse.

"The Aftermath" arriva nelle sale americane il 26 aprile 2019.

Fonte: Screenrant