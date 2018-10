La bambola assassina: il creatore di Chucky racconta del mancato reboot di Universal

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 ottobre 2018

Don Mancini chiarisce il motivo per cui alla Universal hanno annullato il remake pianificato de "La bambola assassina".

Un'altra icona horror anni '80 sta per fruire di un reboot, MGM sta rilanciando Chucky aka La bambola assassina, nonostante il franchise di Chucky stia proseguendo in home-video con l'ultimo titolo, Il Culto di Chucky, uscito lo scorso anno. Indipendentemente da ciò, il creatore di Chucky, Don Mancini, aggiungerà una serie tv al franchise La bambola assassina, mantenendo viva la timeline originale. Mancini ha recentemente rivelato che MGM non è il primo studio a pianificare un riavvio della serie, anche Universal aveva approcciato l'idea diversi anni fa, solo per poi annullare il progetto.

Secondo Mancini, che ha parlato della situazione durante una sessione di domande e risposte allo Screamfest, è stata la ricezione negativa di remake simili che hanno vanificato la realizzazione di un reboot di Chucky. Naturalmente i remake a cui fa riferimento Mancini sono il terribile reboot di Nightmare e il controverso remake di Venerdì 13, entrambi con buoni risultati al box-office ma stroncati dai fan e dalla critica del settore. Sebbene Universal e Mancini stessero prendendo in considerazione l'idea di realizzare un proprio reboot de "La bambola assassina", quei piani furono accantonati quando divenne chiaro quanto sarebbe stato sgradito il film ai fan, una scelat che ha portato invece al sequel La maledizione di Chucky.

Sono stati accolti molto male, quindi hanno iniziato a ripensarci. Abbiamo pensato che con "La maledizione" avremmo potuto avere la nostra torta e mangiarla anche noi. Abbiamo fatto una specie di reboot tonale che si è rivelato essere un sequel travestito, se questo ha un senso.

In "La maledizione di Chucky", l'iconica bambola omicida trova nuove vittime da terrorizzare in una storia apparentemente tutta nuova. Sebbene Brad Dourif abbia nuovamente dato la voce a Chucky, la sua connessione con i film precedenti non diventa evidente fino alla fine del film che mostra il ritorno sia di Jennifer Tilly che di Alex Vincent. Il Culto di Chucky dell'anno scorso riprende esattamente dove finiva "La maledizione di Chucky" e si conclude con un finale aperto creato ad hoc per aprire ad una continuazione nella serie tv di Mancini. Rimanendo fedele alla trama originale creata nel 1988, la saga di Chucky di Mancini rimane uno dei pochi franchise ad aver mantenuto una linea temporale coerente nell'arco di tre decenni.

A MGM chiaramente non importa dei fan e la dimostrazione è anche nel deludente look del nuovo Chucky. La notizia del loro imminente reboot è stata accolta con sarcasmo da parte dei fan e di diversi membri del cast dei film originali. Nonostante ciò il film è in lavorazione con una uscita prevista per il prossimo anno, con Aubrey Plaza e Brian Tyree Henry designati ai ruoli principali di Karen Barclay e Detective Norris. Questa volta le azioni della bambola assassina saranno il risultato di un'intelligenza artificiale che va in tilt, piuttosto che della magia nera utilizzata da un serial-killer.

