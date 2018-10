Annabelle 3: confermato il ritorno di Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni degli Warren

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 ottobre 2018

I coniugi Warren di Patrick Wilson e Vera Farmiga confermati nel sequel "Annabelle 3".

È ufficiale, Ed e Lorraine Warren torneranno nell'universo The Conjuring nel sequel Annabelle 3. Il nuovo spinoff-sequel è stato annunciato ufficialmente lo scorso luglio al Comic-Con di San Diego. Il ritorno degli Warren era quasi certo, ma ora è stato confermato che sia Patrick Wilson che Vera Farmiga torneranno a occuparsi di eventi paranormali nei panni dei coniugi Warren.

Il sito Deadline riporta che l'Ed Warren di Patrick Wilson e la Lorraine Warren di Vera Farmiga appariranno in "Annabelle 3" in ruoli di supporto. A differenza di come sono stati usati nei film "The Conjuring", gli esperti di paranormale questa volta saranno personaggi secondari in una storia che coinvolge la loro figlia minore Judy, che sarà interpretata dalla McKenna Grace di Captain Marvel e la sua babysitter / cugina. Questo segna anche la prima volta che i personaggi appaiono in uno spin-off, naturalmente la scena "riciclata" dopo i titoli di coda The Nun non conta. L'ultima apparizione degli Warren risale a The Conjuring - Il Caso Enfield uscito nel 2016.

La storia di "Annabelle 3" sarà incentrata su Judy, che viene affidata alla cugina più grande e ad una delle sue amiche mentre Ed e Lorraine Warren sono fuori per lavoro. Dopo che se ne sono andati, la bambola posseduta inizia a creare scompiglio nel piccolo museo degli orrori dei Warren, che abbiamo già visto in L'evocazione - The Conjuring, con il film che si trasforma essenzialmente in una versione horror di Una notte al museo.

Gary Dauberman, che ha scritto diversi film del franchise, tra cui "The Nun" uscito quest'anno, non solo ha scritto la sceneggiatura per il prossimo spin-off, ma è anche pronto a fare il suo debutto alla regia. Dauberman ha scritto anche i primi due spin-off di Annabelle, tra cui Annabelle 2: Creation, così come il blockbuster IT e il sequel IT 2 in uscita il prossimo anno. "The Nun" nonostante si sia rivelato una gran delusione ha registrato il maggior incasso del franchise con 359 milioni incassati in tutto il mondo. A bordo come sempre anche James Wan, che ha diretto i primi due film "The Conjuring" e che produrrà "Annabelle 3".

Al momento le riprese di "Annabelle 3" sono pronte al via per un'uscita nelle sale fissata al 3 luglio 2019. Nel frattempo prosegue anche lo sviluppo di The Conjuring 3, con Michael Chaves (The Curse of La Llorona) recentemente designato alla regia.

Fonte: Deadline