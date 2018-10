Il ragazzo che diventerà re: trailer italiano del fantasy di Joe Cornish

Di Pietro Ferraro mercoledì 17 ottobre 2018

Il ragazzo che diventerà re: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantasy di Joe Cornish nei cinema americani il 1° marzo 2019,

20th Century Fox ha reso disponibili un trailer italiano e un primo poster per Il ragazzo che diventerà re. Il film segna il riotrno dietro la macchina da presa dello sceneggiatore e regista Joe Cornish.

Cornish ha debuttato nel 2011 con il suo terrificante action con invasione aliena Attack the Block e da allora è incappato in una serie di progetti sfortunati. Cornish firmato per dirigere un adattamento del romanzo Snow Crash e ha sviluppato un thriller di spionaggio chiamato Section 6, ma come spesso accade a Hollywood, nessuno dei due progetti è decollato. Cornish ha anche declinato la regia di Star Trek Beyond e ha scritto l'originale sceneggiatura di Ant-Man con Edgar Wright prima che Wright lasciasse il progetto Marvel.

"Il ragazzo che diventerà re" è un fantasy che ruota attorno ad un giovane scolaro britannico che incontra la mitica spada Excalibur. Successivamente insieme ai suoi amici si propone di sventare i piani della malvagia nemesi medievale Morgana interpretata da Rebecca Ferguson, aiutati nell'ardua impresa da Merlino in persona, interpretato da Patrick Stewart.

A supportare Cornish dietro le quinte il direttore della fotografia Bill Pope (The Matrix, Scott Pilgrim vs. The World). "Il ragazzo che diventerà re" arriva nei cinema il 1° marzo 2019.