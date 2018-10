Stasera in tv: "Money Monster - L'altra faccia del denaro" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 18 ottobre 2018

Rai 3 stasera propone "Money Monster - L'altra faccia del denaro", film thriller del 2016 diretto da Jodie Foster e interpretato da George Clooney, Julia Roberts, Jack O'Connell e Dominic West.





Cast e personaggi

George Clooney: Lee Gates

Julia Roberts: Patty Fenn

Jack O'Connell: Kyle Budwell

Dominic West: Walt Camby

Caitriona Balfe: Diane Lester

Giancarlo Esposito: capitano Marcus Powell

Christopher Denham: Ron Sprecher

Emily Meade: Molly

Lenny Venito: Lenny

Grant Rosenmeyer: Dave

Chris Bauer: tenente Nelson

Dennis Boutsikaris: Avery Goodloe

Condola Rashād: Bree

Aaron Yoo: Won Joon

Carsey Walker Jr.: Sam

Doppiatori italiani

Francesco Pannofino: Lee Gates

Cristina Boraschi: Patty Fenn

Alessandro Tiberi: Kyle Budwell

Simone Mori: Walt Camby

Claudia Catani: Diane Lester

Alberto Angrisano: capitano Marcus Powell

Gianfranco Miranda: Ron Sprecher

Gaia Bolognesi: Molly

Dario Oppido: Lenny

Nanni Baldini: Dave

Luca Biagini: tenente Nelson

Angelo Maggi: Avery Goodloe

Chiara Gioncardi: Bree

Francesco De Francesco: Won Joon

Edoardo Stoppacciaro: Sam





Trama e recensione

Il presentatore televisivo finanziario Lee Gates (George Clloney) e la sua produttrice Patty (Julia Roberts) che si trovano in una situazione d'emergenza assoluta quando un investitore (Jack O'Connell), infuriato per aver perso tutto a causa di un investimento suggerito dal programma, sequestra il presentatore nello studio televisivo con l’uso delle armi. Durante una diretta seguita da milioni di persone, Lee e Patty lottano furiosamente contro il tempo per svelare cosa si nasconde dietro una cospirazione all’interno del mercato dell’alta tecnologia globale odierno che viaggia a velocità della luce.

Curiosità



Per ragioni di programmazione, Julia Roberts e George Clooney non hanno lavorato molto insieme nel film. Roberts ha girato tutte le sue scene con lo schermo verde sui monitor che il suo personaggio osserva costantemente.



La sceneggiatura di questo film è stata inclusa nella Blacklist del 2014, una lista delle migliori sceneggiature dell'anno in cerca di produttori.



George Clooney ha suggerito Julia Roberts come protagonista femminile.



George Clooney è diventato un fan del "Derby County", la squadra di football della città natale di Jack O'Connell.



Il videogioco che gli islandesi stanno giocando nel film è Just Cause 3.



Il piano di Lee di far salire il prezzo delle azioni chiedendo ai suoi spettatori di comprare per salvare la sua vita non avrebbe funzionato comunque, a causa della legge "Son of Sam". Il principio alla base della legge «Figlio di Sam» ritiene che è contrario all'ordine pubblico consentire che criminali violenti traggano profitto dai loro crimini.



La regista Jodie Foster è stata considerata per i ruoli di Julia Roberts in Pretty Woman (1990) e Ipotesi di complotto (1997).



La pistola di Kyle usata per tutto il film è una Beretta 84BB.



Originariamente, Jodie Foster avrebbe dovuto recitare al fianco di George Clooney in The Peacemaker (1997). Ruolo poi andato a Nicole Kidman.



Questo segna la seconda volta che George Clooney interpreta un personaggio di un film con il cognome Gates. In precedenza ha interpretato Archie Gates nel film Three Kings (1999).



Uno dei giornalisti alla fine si chiama Terry Benedict, il nome di un personaggio dei film di "Ocean's", con George Clooney e Julia Roberts.



George Clooney sul messaggio veicolato dal film: "Il mondo del denaro è ormai fuori controllo. Quando le cose vanno male, non si capisce esattamente cosa sia successo ma a pagarne le conseguenze è la gente comune".



ATTENZIONE SPOILER!!! La sceneggiatura originale del film non prevedeva che Kyle alla fine venisse ucciso, ma solo arrestato e trasformato in un eroe urbano, ma quando Jodie Foster ha aderito al progetto ha chiesto che il personaggio morisse perché sarebbe stato più credibile, dal momento che le azioni hanno conseguenze e le azioni di Kyle non potevano essere lodate. FINE SPOILER

Il film costato 31 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 93.







La colonna sonora



Le musiche originali sono del compositore britannico Dominic Lewis (Botte da prof., Peter Rabbit, Piccoli brividi 2 - I fantasmi di Halloween).



TRACK LISTINGS:

1. Opening Bell

2. Bear Market

3. Initial Claims

4. Triple Buy

5. Molly

6. Human Error

7. Hostile Takeover

8. Outside World

9. Rallying Market

10. High Frequency Fraud

11. Market Crash

12. Closing Bell

13. Global Players