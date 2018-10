Hobbs and Shaw: lo spin-off di "Fast and Furious" nel mezzo di una disputa legale

Di Pietro Ferraro giovedì 18 ottobre 2018

Lo spin-off "Hobbs & Shaw" attualmente in produzione è finito nel mezzo di una battaglia legale.

Universal è stata citata in giudizio dal produttore di Fast and Furious Neal Moritz riguardo allo spin-off Hobbs & Shaw. Le riprese sono attualmente in corso, e Dwayne Johnson ha recentemente condiviso la prima foto dal set del villain di Idris Elba che reciterà nel film con The Rock e Jason Statham.

Neal H. Moritz sostiene che la Universal Pictures avrebbe violato un contratto orale tra lui e lo studio. Moritz prosegue affermando che lo studio ha commesso una frode quando lo ha rimosso come produttore principale del film Hobbs & Shaw. Moritz vuole il suo titolo di produttore principale e sta sostenendo che se lo studio non ottempererà alle sue richieste gli dovranno milioni di dollari in danni.

Neal Moritz sostiene che una volta iniziata la produzione di "Hobbs & Shaw", gli è stato offerto molto meno denaro e un ruolo minore. Moritz sostiene che gli è stato detto di accettare l'accordo o sarebbe stato rimosso dall'intero progetti. Questo è accaduto perché il budget si è rivelato molto più alto di quanto si era preventivato inizialmente, anche se questo elemento deve ancora essere dimostrato. Se ciò non bastasse Moritz sostiene anche che la produzione ha rubato le sue idee e che rimuovendolo da "Hobbs & Shaw" gli avrebbe fatto perdere un anno e mezzo che il produttore ha investito nel progetto.

La causa "Hobbs & Shaw" è nelle fasi preliminari quindi c'è la possibilità che non si giunga nemmeno davanti ad un giudice, e potrebbe essere risolta con un accordo. D'altro canto va considerata la difficoltà di difendere in tribunale un accordo orale, sempre se Universal riconoscerà o smentirà tale accordo. Questo tipo di azioni legali si verificano sempre nel settore dell'intrattenimento e raramente interrompono le riprese di un film, a meno che non vi siano violazioni di accordi scritti e firmati. L'uscita nelle sale di Hobbs & Shaw è fissata al 2 agosto 2019.

Fonte: Comingsoon.net / Deadline