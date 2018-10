The Many Saints of Newark: nuovi dettagli sul prequel cinematografico de "I Soprano"

giovedì 18 ottobre 2018

Emersi nuovi dettagli sui personaggi che vedremo in "The Many Saints of Newark", il film prequel de "I Soprano".

Sono trascorsi undici anni dalla conclusione de I Soprano, ma la serie tv con il compianto James Gandolfini resta ad oggi un punto di riferimento imprescindibile per una folta schiera di cultori del genere "gnagster", per quello che può considerarsi alla stregua di un "Quei bravi ragazzi" in formato televisivo.

Creata da David Chase, la serie è andata in onda dal 1999 al 2007 con Gandolfini nei panni del patriarca della famiglia Soprano e una trama incentrata sul suo conflitto interiore nel bilanciare una vita di brutale criminalità a quella di padre e marito. E' recentemente stato annunciato un prequel cinematografico della serie tv dal titolo The Many Saints of Newark scritto e prodotto da Chase, e ora sono trapelati nuovi dettagli su alcuni dei personaggi principali che possiamo aspettarci di vedere nel film.

Naturalmente nel prequel ci sarà un giovane Tony Soprano che servirà come personaggio centrale del film. Dato che il prequel si dipanerà nel corso di molti anni vedremo un Tony ragazzino di 9 anni, descritto come un appassionato fan degli Yankees, seguito da una versione sedicenne del personaggio con capelli lunghi e "linebacker in erba" nella squadra di football della scuola. Secondo la timeline stabilita dalla serie HBO, questi elementi collocano gli eventi del film prequel tra il 1968 e il 1975, un arco temporale che includerà le rivolte cittadine della fine degli anni '60 citate come sfondo degli eventi.

Un altro personaggio che rivedremo della serie tv sarà Dickie Moltisanti, il primo cugino della moglie di Tony, Carmela. Il ruolo di Dickie nello show è minore, anche se la sua morte porta ad una trama chiave avendo Tony preso con lui il figlio, Christopher. Non è stato rivelato se un giovane Christopher apparirà nel film, anche se sembra molto probabile. Dickie viene descritto anche come lo zio di Tony nel film, rivelando la relazione familiare tra i due personaggi. Mentre la loro relazione era stata accennata nella serie tv, non era stata esplicata esattamente nella sua interezza, quindi questo film dovrebbe aiutare anche a chiarire molte delle domande rimaste in sospeso sull'albero genealogico dei Soprano.

"The Many Saints of Newark" includerà anche personaggi nuovi come Aldo Moltisanti sposato con la 24enne Giuseppina Bruno e descritto come un elegante uomo d'onore degli anni '60. Si dice che il personaggio sia in realtà il nonno di Tony, elemento che se confermato andrà ad espandere ulteriormente l'albero genealogico conosciuto della serie tv.

"The Many Saints of Newark" inizierà le riprese a marzo 2019 con al timone Alan Taylor che ha diretto nove episodi della serie originale HBO, oltre a sette episodi de Il Trono di Spade e sul grande schermo il film Marvel Thor: The Dark World e il reboot Terminator Genisys.

Fonte: Screenrant / That Hashtag Show