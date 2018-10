The Nun: l'action figure "Creator Studio" della suora demone Valak

Di Pietro Ferraro giovedì 18 ottobre 2018

La suora demone Valak dello spin-off "The Nun" riprodotta in una terrificante action-doll prodotta da Creator Studio.

L’universo condiviso legato al franchise horror The Conjuring ha ormai preso forma tra “alti”, vedi L’evocazione – The Conjuring e il sequel Annabelle 2: Creation, e “bassi” come lo spin-off Annabelle e purtroppo anche il nuovo spin-off The Nun – L’evocazione del male che ha visto sprecare malamente Valak, la suora demone apparsa nel finale di The Conjuring – Il caso Enfield, da cui è stato confermato sarà tratto un ulteriore spin-off che vedrà protagonista L’uomo storto (The Crooked Man).

“The Nun” vede alla regia Corin Hardy, che torna al genere horror dopo The Hallow da una sceneggiatura di Gary Dauberman che purtroppo non replica l’ottimo lavoro fatto con "Annabelle 2: Creation" e il blockbuster IT. “The Nun” si rivela un frullatone di rimandi e citazioni decisamente insapore che pecca di personalità, un titolo creato ad uso e consumo di un universo condiviso che rischia di diventare più importante dei singoli film.

Dello spin-off "The Nun" resta intonso il fascino malefico della suora demone Valak, che oggi vi proponiamo in formato action-doll grazie agli artisti di Creator Studio che hanno creato "Ghost Sister", una figure in scala 1/6 che replica la terrificante antagonista sovrannaturale dell'universo "The Conjuring". La figure dispone di un abito da suora in tessuto, una collana con crocifisso e un set di 6 mani intercambiabili.

L'action-doll "Ghost Sister"di Creator Studio è disponibile in pre-ordine QUI.