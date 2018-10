Il Grande Lebowski: il cast riunito per il 20° anniversario (video)

Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi si sono riuniti per celebrare il ventesimo anniversario de Il Grande Lebowski.

Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi si sono riuniti a cena per festeggiare il ventesimo anniversario de Il grande Lebowski. Il film dei fratelli Coen è diventato un cult negli ultimi 20 anni, ispirando saggi universitari e feste annuali per celebrare il Drugo e la sua filosofia di vita. Bridges, Goodman e Buscemi hanno discusso attorno ad un tavolo di quali fossero le loro prime riflessioni sulla sceneggiatura e di cosa pensano del seguito di culto che il film si è guadagnato nel corso degli anni.

A John Goodman è stato chiesto se si rendesse conto che sono passati ben venti anni da quando si sono incontrati la prima volta per realizzare "Il grande Lebowski". L'attore ha risposto: "Sì, ma non sembra, ed è strano". Goodman ha continuato parlando delle nuove generazioni che stanno scoprendo il film e che serba bei ricordi del tempo trascorso sul set.

È stato grandioso, perché hai questi dialoghi, sei seduto in cima al mondo e c'e questo cameratismo con tutti.

Steve Buscemi ha ammesso di non aver capito completamente la sceneggiatura de "Il grande Lebowski" quando l'ha letta per la prima volta. Tuttavia in seguito si è innamorato della scrittura di Joel e Ethan Coen, anche se ancora oggi non capisce perché tutti nel film fossero così cattivi con il suo personaggio.

L'ho adorato, ho pensato che fosse davvero selvaggio, strambo e divertente, ma devo dire che quando stavo leggendo la parte di Donny non l'ho capita, mi sentivo male per quel ragazzo, mi sentivo triste. Ho pensato, perché Walter lo maltratta tutto il tempo? E poi la mia scena preferita è quella delle ceneri.

Jeff Bridges ha raccontato chei buddisti gli hanno detto nel corso degli anni che la filosofia del Drugo è in grnade sintonia con gli insegnamenti buddisti, cosa che ha sorpreso l'attore. Alla fine Bridges ammette che il suo personaggio ha una sua moralità, anche se è "un gran fattone". Bridges ha poi scherzato sul fatto che il suo personaggio volesse davvero solo il suo "tappeto, amico", battuta che ha fatto ridere tutto il tavolo.

E Drugo voleva solo il suo tappeto. Nessuna avidità. È che dava veramente...un tono all'ambiente. Jeffrey 'Drugo' Lebowski (Jeff Bridges) a Jackie Treehorn (Ben Gazzara)

Alla sua uscita nel 1998 "Il grande Lebowski" non solo non venne accolto bene dalla consueta critica poco lungimirante, ma si rivelò anche un fallimento totale al box-office, anche se oggi nessuno potrebbe credere ad una cosa del genere. "Il grande Lebowski" è solo uno dei molti film che vengono apprezzati con il trascorrere degli anni come un buon vino d'annata. Dopo l'intervista Jeff Bridges, John Goodman e Steve Buscemi sono rimasti al ristorante per godersi la reciproca compagnia e parlare dei bei tempi sul set de "Il Grande Lebowski".







#TheBigLebowski hit theaters 20 years ago, and our @HarrySmith had the chance to sit down with Jeff Bridges, John Goodman and Steve Buscemi in Los Angeles, where they picked up like no time had passed at all.

Bridges also shared some of his personal “Lebowski” photos with us! pic.twitter.com/OtxFDoFcS4 — TODAY (@TODAYshow) 18 ottobre 2018



Missing some of our cast here, but it was a blast getting back together with John and Steve for the 20th Anniversary of #TheBigLebowski. pic.twitter.com/CXBv596woG

— Jeff Bridges (@TheJeffBridges) 18 ottobre 2018

Fonte: Today Show