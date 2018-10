Stasera in tv: "Killing Point" su Rete 4

Di Pietro Ferraro sabato 20 ottobre 2018

Rete 4 stasera propone Killing Point (Kill Switch), film d'azione del 2008 diretto da Jeff F. King e interpretato da Steven Seagal, Chris Thomas King, Michael Filipowich e Isaac Hayes.





Cast e personaggi

Steven Seagal: Jacob King (voce italiana di Fabrizio Temperini)

Holly Dignard: Frankie Miller

Chris Thomas King: Storm Anderson

Michael Filipowich: Lazarus

Isaac Hayes: medico legale

Mark Collie: Billy Joe Hill

Karyn Michelle Baltzer: Celine

Philip Granger: Capitano Jensen

Riley Jang: Giovane Jacob

Connor Jang: Giovane Daniel

Aliyah O'Brien: Judith

Holly Eglinton: Prostituta

Reese Alexander: Poliziotto artificiere





La trama

Steven Seagal interpreta il poliziotto Jacob King, i cui metodi spicci e brutali gli hanno fatto guadagnare una reputazione leggendaria tra i suoi colleghi. Con un trauma sepolto nella sua infanzia, il fratello gemello assassinato davanti ai suoi occhi, King indaga su una serie di brutali omicidi commessi a Memphis in Tennessee, la maggior parte dei quali riguarda donne giovani e attraenti uccise da un assassino seriale soprannominato Lazarus. King e il suo partner, il detective Storm Anderson (Chris Thomas King), supportati da un medico legale (Isaac Hayes), cominciano un indagine che li porterà nel losco sottobosco di Memphis in cerca di indizi per fermare il killer prime che mieta altre vittime.





