Godzilla: la NASA dedica una costellazione al Re dei Mostri

Di Pietro Ferraro sabato 20 ottobre 2018

Godzilla, Star Trek, Einstein, Hulk e il TARDIS del Doctor Who omaggiati dagli scienziati della NASA con moderne costellazioni formate da fonti di raggi gamma.

Gli scienziati del telescopio spaziale per raggi gamma Fermi della NASA hanno dedicato una moderna costellazione formata da fonti di raggi gamma a Godzilla. La costellazione del "Re dei Mostri", invisibile all'occhio umano, è stata nominata per celebrare il decimo anniversario del potente telescopio Fermi.

Oltre a Godzilla, anche Albert Einstein, Hulk della Marvel, la U.S.S. Enterprise di Star Trek il TARDIS del Doctor Who hanno ricevuto tributi attraverso costellazioni non ufficiali. La costellazione di "Godzilla" è la più grande del gruppo e il nome è stato scelto perché le stelle di qusta costellazione spesso emettono raffiche di raggi gamma simili al respiro atomico dell'iconico mostro nipponico.

Una dichiarazione della NASA spiega nel particolare come è nata la costellazione Godzilla.

Raffiche di raggi gamma si verificano anche in altri tipi di fenomeni astrofisici. Quando una stella massiccia finisce il carburante e collassa sotto il suo stesso peso, o quando due stelle orbitali di neutroni si muovono a spirale e si uniscono, un nuovo buco nero, e getti esplosivi, possono formarsi. Il risultato è un lampo gamma, la più potente esplosione nel cosmo. Queste mostruose esplosioni, che si verificano da qualche parte nell'universo distante ogni giorno o quasi, secondo le osservazioni del Rilevatore di lampi gamma di Fermi renderebbero invidioso persino Godzilla.

Il telescopio spaziale per raggi gamma Fermi è stato introdotto per la prima volta nel 2008 come metodo per gli scienziati per eseguire osservazioni astronomiche a raggi gamma dall'orbita terrestre bassa. L'esperimento del telescopio spaziale è stato approvato nel 2001 dalla NASA e vi collaborano le agenzie spaziali di Italia, Francia, Giappone e Svezia. Da allora è diventato il telescopio per raggi gamma più sensibile attualmente in uso. La scienziata del progetto di Fermi, Julie McEnery, ha dichiarato: "Lo sviluppo di queste costellazioni non ufficiali è stato un modo divertente per evidenziare un decennio di realizzazioni del Fermi".

Godzilla è uno dei mostri più famosi al mondo ed è uno dei simboli più riconoscibili della cultura popolare giapponese. Il test delle armi nucleari è ciò che risveglia il mostro preistorico dal suo sonno, portando Godzilla a devastare il Giappone. La NASA rivela che la maggior parte delle sorgenti di raggi gamma visibili nella costellazione di Godzilla sono in realtà AGN (Active Galactic Nuclei, classe di strutture extragalattiche il cui nucleo emette una grandissima potenza radiativa), come lo sono più della metà delle "stelle" di raggi gamma che Fermi ha catalogato negli ultimi dieci anni.

Godzilla tornerà sul grade schermo il 31 maggio 2019 con il sequel Godzilla: King of the Monsters che fungerà da preambolo al crossover Godzilla vs. Kong (22 maggio 2020) che concluderà la prima trilogia dell'universo condiviso di Legendary battezzato Monsterverse.





La nuova storia segue gli eroici sforzi dell'agenzia cripto-zoologica Monarch mentre i suoi membri si scontrano contro un'orda di mostri giganteschi, tra cui il possente Godzilla, che si scontra con Mothra, Rodan e la sua nemesi finale, il Re a tre teste Ghidorah. Quando queste antiche super-specie, che si pensava fossero meri miti, riemergono, tutti lottano per la supremazia, lasciando in sospeso l'esistenza stessa dell'umanità.

Potete guardare la nuova costellazione Godzilla e le altre sul sito ufficiale della NASA.

