Ancora auguri per la tua morte: nuovo trailer di "Auguri per la tua morte 2"

Di Pietro Ferraro mercoledì 2 gennaio 2019

Ancora Auguri per la tua morte: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Christopher Landon nei cinema italiani dal 28 febbraio 2019.

Universal Pictures e Blumhouse salutano il nuovo anno con un nuovo trailer di Ancora Auguri per la tua morte (Happy Death Day 2U). L'originale Auguri per la tua morte uscito nel 2017 ha visto protagonista Jessica Rothe nei panni di Tree Gelbman, una studentessa universitaria che si sveglia dopo una notte di bagordi per ritrovarsi intrappolata in un loop temporale, in cui viene ripetutamente uccisa da un inquietante figuro con indosso una maschera per bambini.

Auguri per la tua morte è stato una piacevolissima sorpresa con il suo mix di commedia horror, elementi tipici dello slasher e un pizzico di fantascienza, a cui si è aggiunta la performance spassosa di Rothe che ha ritratto un'eroina molto sui generis. Il film costato meno di 5 milioni ne ha incassati nel mondo circa 122.

"Ancora Auguri per la tua morte" vede il ritorno alla regia e alla sceneggiatura di Christopher Landon nonché parte del cast dell'originale tra cui Israel Broussard (Bling Ring) come Carter, il fidanzato di Tree, e Ruby Modine (Shameless) come Lori, la compagna di stanza di Tree.

"Ancora Auguri per la tua morte" arriva nei cinema italiani il 28 febbraio.

Ancora auguri per la tua morte: trailer italiano del sequel "Auguri per la tua morte 2"

Universal Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Ancora Auguri per la tua morte, il sequel in uscita nei cinema d'Italia il 28 febbraio 2019.

Jessica Rothe guida il cast di "Ancora auguri per la tua morte", sequel di Auguri per la tua morte, successo a sorpresa del 2017 prodotto da Blumhouse (Split, Scappa - Get Out, La notte del giudizio), un thriller con "loop temporale" pieno di colpi di scena e svolte comedy. Questa volta la nostra eroina Tree (Jessica Rothe) scopre che morire di continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.

Una nuova produzione di Jason Blum. Christopher Landon torna a scrivere e dirigere il nuovo capitolo, mentre i produttori esecutivi di "Auguri per la tua morte", Angela Mancuso e John Baldecchi, sono stati affiancati da EP Samson Mucke (Manuale Scout per l'Apocalisse Zombie).

Happy Death Day 2U: primo trailer del sequel "Auguri per la tua morte 2"

Disponibile un primo trailer ufficiale per il sequel Happy Death Day 2U aka Auguri per la tua morte 2, dal produttore di Scappa - Get Out e La notte del giudizio. Jessica Rothen torna nei panni di Tree Gelbman e scopre che morire più e più volte è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono.

Jason Blum produce ancora una volta e Christopher Landon torna a scrivere e dirigere il sequel. per quanto riguarda il resto del cast, Israel Broussard ritorna come il fidanzato riluttante di Tree, Carter Davis, mentre Phi Vu riprende il ruolo di Ryan Phan, che è morto nell'originale, ma dopo che Tree ha sconfitto la morte al suo stesso gioco, Ryan è tornato e ora sente un orribile senso di déjà vu che non lo abbandona mai.

Il teaser dopo un intro con Ryan Phan chiede ai fan di prestare attenzione. Otteniamo una carrellata degli eventi del film originale, che termina con l'uccisione di Tree nella notte del suo compleanno da un maniaco con indosso una maschera per bambini. Tree ha poi scoperto chi era il vero assassino e l'ha buttato fuori da una finestra interrompendo il loop temporale.

Ora però che sembra tutto tornato alla normalità, durante una partita di basket un altro assassino mascherato la aggredisce e uccide ed è di nuovo lunedì 18, con Tree bloccata in un'altro loop temporale in stile "Ricomincio da capo", situazione che crea alla ragazza una comprensibile crisi isterica. Stavolta però le vittime durante il loop saranno molteplici e se Tree non si resetta, tutte queste persone moriranno. Quindi deve ricominciare la giornata ancora e ancora, cercando di salvare ognuna di loro. Il problema è che, date le variabili in crescendo che ad un certo punto sfuggono inevitabilmente al controllo, sempre più persone iniziano a morire, il che rende sempre più difficile per Tree resettare il giorno e rimettere tutto in ordine. Il fallimento non è un'opzione, e sembra che "Auguri per la tua morte 2" porterà morte, sangue e caos in gran quantità. Con queste premesse questo sequel potrebbe riuscire ad eguagliare il film originale, che si è rivelato a sorpresa un gioiellino di suspense e umorismo nero.

"Auguri per la tua morte 2" debutta nei cinema americani il 14 febbraio 2019.

Happy Death Day 2U: primo poster per il sequel "Auguri per la tua morte 2"

E' disponibile un primo poster per Happy Death Day 2U aka Auguri per la tua morte 2. Blumhouse ha dato il via alla campagna promozionale per il sequel con l'uscita di questo primo poster e l'annuncio di un primo teaser trailer che sarà proiettato con l'Halloween di David Gordon Green. L'originale Auguri per la tua morte è stato un successo a sorpresa dello scorso anno con un incasso di oltre 122 milioni in tutto il mondo da un budget iniziale di 4,8 milioni.

Auguri per la tua morte 2, The Gallows 2: Jason Blum conferma sequel già pronti Jason Blum fornisce un aggiornamento sullo status dei sequel "Auguri per la tua morte 2" e "The Gallows 2".

Jessica Rothenberg ritorna in "Happy Death Day 2U" come Tree Gelbman e scopre che morire a ripetizione risulta sorprendentemente più facile dei pericoli che incombono dietro l'angolo. Quando le è stato chiesto del sequel all'inizio di quest'anno, l'attrice ha dichiarato che non sarebbe stata una fotocopia del primo film. Rothe lo ha addirittura paragonato ad un classico film degli anni '80.

Chris ha fatto questa cosa incredibile in cui il sequel, il modo in cui l'ha descritto, eleva il film dall'essere un semplice film horror, e non direi che è solo un film horror perché è un horror, una commedia, un dramma romantico, in un tipo di film sul genere di "Ritorno al futuro" in cui il sequel riprende le fila proprio da dove eravamo rimasti, spiega molte cose del primo che non sono state spiegate, ed eleva il tutto. Sono stata paicevolmente sorpresa dallo scoprire che non stavano solo reiterando ciò che la gente ha amato la prima volta ancora e ancora, perché penso che avrebbe potuto stancare.

Il regista Christopher Landon rivela che "Happy Death Day 2U" risponderà ad alcune domande sul loop temporale, inclusa la sua origine.

Jason Blum è tornato a lavorare come produttore e Christopher Landon è tornato a scrivere e diririgere "Happy Death Day 2U", mentre ai produttori esecutivi dell'originale "Auguri per la tua morte", Angela Mancuso e John Baldecchi, si è aggiunto il produttore esecutivo Samson Mucke. Le riprese sono iniziate a maggio di quest'anno e il progetto è attualmente in fase di post-produzione.

