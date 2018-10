Happy Death Day 2U: primo poster per il sequel "Auguri per la tua morte 2"

Di Pietro Ferraro sabato 20 ottobre 2018

Auguri per la tua morte 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Christopher Landon prodotto da Blumhouse.

E' disponibile un primo poster per Happy Death Day 2U aka Auguri per la tua morte 2. Blumhouse ha dato il via alla campagna promozionale per il sequel con l'uscita di questo primo poster e l'annuncio di un primo teaser trailer che sarà proiettato con l'Halloween di David Gordon Green. L'originale Auguri per la tua morte è stato un successo a sorpresa dello scorso anno con un incasso di oltre 122 milioni in tutto il mondo da un budget iniziale di 4,8 milioni.

Jessica Rothenberg ritorna in "Happy Death Day 2U" come Tree Gelbman e scopre che morire a ripetizione risulta sorprendentemente più facile dei pericoli che incombono dietro l'angolo. Quando le è stato chiesto del sequel all'inizio di quest'anno, l'attrice ha dichiarato che non sarebbe stata una fotocopia del primo film. Rothe lo ha addirittura paragonato ad un classico film degli anni '80.

Chris ha fatto questa cosa incredibile in cui il sequel, il modo in cui l'ha descritto, eleva il film dall'essere un semplice film horror, e non direi che è solo un film horror perché è un horror, una commedia, un dramma romantico, in un tipo di film sul genere di "Ritorno al futuro" in cui il sequel riprende le fila proprio da dove eravamo rimasti, spiega molte cose del primo che non sono state spiegate, ed eleva il tutto. Sono stata paicevolmente sorpresa dallo scoprire che non stavano solo reiterando ciò che la gente ha amato la prima volta ancora e ancora, perché penso che avrebbe potuto stancare.

Il regista Christopher Landon rivela che "Happy Death Day 2U" risponderà ad alcune domande sul loop temporale, inclusa la sua origine.

Jason Blum è tornato a lavorare come produttore e Christopher Landon è tornato a scrivere e diririgere "Happy Death Day 2U", mentre ai produttori esecutivi dell'originale "Auguri per la tua morte", Angela Mancuso e John Baldecchi, si è aggiunto il produttore esecutivo Samson Mucke. Le riprese sono iniziate a maggio di quest'anno e il progetto è attualmente in fase di post-produzione.

