Hunter: Stallone porta al cinema un'idea scartata per Rambo 5

Di Pietro Ferraro domenica 21 ottobre 2018

Stallone porta al cinema il romanzo sci-fi "Hunter", un progetto scartato per il sequel Rambo 5.

Un'idea scartata per Rambo 5 sarà trasformata in un film, ma non farà parte di alcun franchise esistente. Sylvester Stallone interpreterà e produrrà il romanzo Hunter di James Byron Huggins, di cui Stallone detiene i diritti da un po' di tempo. Anche se potrebbe non essere John Rambo il protagonista, riusciremo comunque a vedere Stallone scontrarsi con una bestia disumana nell'Artico, un po' come fece a suo tempo Schwarzenegger con l'iconico Predator.

Il sito Deadline riporta che la compagnia di produzione di Sylvester Stallone di recente costituzione, la Balboa Productions, sta finalmente lavorando ad "Hunter", progetto che ha gestito per quasi un decennio. Sylvester Stallone ha acquistato i diritti sul libro nel 2009, dieci anni dopo la sua pubblicazione iniziale. All'epoca l'idea era di trasformarla in una nuova avventura per Rambo, idea che non si è mai conmcretizzata. Ora che Rambo: Last Blood si sta finalmente girando, sembra che Stallone abbia deciso di utilizzare questa storia per un altro film.

"Hunter" è incentrato su un uomo di nome Nathaniel Hunter, che è un esperto tracker reclutato dai militari, che hanno disperatamente bisogno di lui per una missione. Una bestia inumana è libera da qualche parte nel Circolo Polare Artico. L'abominio semi-umano è stato creato da un'agenzia rinnegata e sta già scatenando il caos. Spetta a questo esperto tracker fermare la bestia, altrimenti rappresenterà un enorme pericolo per moltissime persone. Da un lato possiamo capire perché John Rambo sarebbe stato l'uomo giusto per il lavoro, d'altra parte una trama del genere sarebbe stato un cambiamento a dir poco "traumatico" per il franchise, quindi meglio un film a parte che rischiare di rovinare una saga iconica.

La stessa fonte riporta che la Balboa Productions sta lavorando anche su un film chiamato Samaritan, che è descritto come una digressione dark e originale del genere supereroi, anche in questo caso Stallone è nel cast.

Il finanziatore cinese Starlight Cultural Entertainment, che ha un accordo con Balboa Productions, è destinato a finanziare questo progetto e molti altri. Al momento la compagnia è alla ricerca di uno scrittore per scrivere una nuova bozza della sceneggiatura di "Hunter". Al momento non c'è nessun regista collegato e sembra che questo film sia nelle prime fasi dello sviluppo.

