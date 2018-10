The Conjuring 3: trapelata online una potenziale trama

Di Pietro Ferraro domenica 21 ottobre 2018

Potenziali dettagli sulla trama del sequel "The Conjuring 3" sono trapelati online.

Trapelati online, via Bloody Disgusting, potenziali dettagli sulla trama di Conjuring 3. Secondo fonti vicine al progetto, la terza parte della franchise riguarderà un caso giudiziario. I primi due film del franchise sono stati incentrati su eventi reali tratti dai casi degli investigatori esperti in paranormale Ed e Lorraine Warren. Nel 2017 il produttore Peter Safran ha dichiarato che il terzo film non avrebbe coinvolto un'altra casa infestata nel tentativo di impedire che la serie horror diventi obsoleta.

"The Conjuring 3" non sarà diretto da James Wan, a bordo come produttore, che ha passato il testimone a Michael Chaves che nel frattempo ha diretto l'horror sovrannaturale La Llorona - Le lacrime del male in arrivo nei cinema italiani il 18 aprile 2019.

Secondo la fonte "The Conjuring 3" sarà incentrato su un uomo che si trova nel mezzo di un processo per omicidio. L'uomo afferma di essere stato posseduto da un demone al momento dell'omicidio. Patrick Wilson e Vera Farmiga riprenderanno i loro ruoli come Ed e Lorraine Warren e probabilmente dovranno indagare sulle affermazioni dell'uomo.

In questo momento non è noto se "The Conjuring 3" seguirà eventi reali come gli ultimi due film. Questi dettagli provengono da una fonte anonima quindi vanno presi con le pinze, anche se il sito da cui proviene il rumor in altre occasioni si è rivelato piuttosto affidabile.

James Wan ha commentato l'arrivo di Chaves in cabina regia per "The Conjuring 3".

Lavorando a stretto contatto con Chaves per "La Llorona - Le lacrime del male", ho avuto modo di conoscerlo come regista, la capacità di Chaves di portare emozione in una storia e la sua comprensione dell'umore e delle paure lo rendono perfetto per dirigere il prossimo film di Conjuring...Sono eccitato di tornare come produttore e continuare con Vera e Patrick nella prossima avventura sovrannaturale degli Warren.

Il "Conjuring Universe" ha in preparazione anche il sequel Annabelle 3, il film è pronto alle riprese e includerà gli Warren in un piccolo ruolo, e lo spin-off L'uomo storto attualmente in fase di sviluppo.

