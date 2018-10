Escape Room: trailer e poster del thriller di Adam Robitel

Di Pietro Ferraro domenica 21 ottobre 2018

Escape Room: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Adam Robitel nei cinema americani dal 4 gennaio 2019.

Sony Pictures ha reso disponibili trailer e poster di Escape Room, un thriller che ricorda la saga di Saw, ma senza l'elemento horror, ed è accompagnato da una tagline che recita: "Trova gli indizi, o muori!".

"Escape Room" è un thriller psicologico su sei estranei che si trovano in circostanze al di fuori del loro controllo e devono usare la loro intelligenza per trovare gli indizi o perire nel modo più orribile possibile.

Adam Robitel dirige "Escape Room" da una sceneggiatura scritta da Bragi Schut e Maria Melnik, da una storia di Bragi Schut. Robitel ha iniziato la sua carriera a Hollywood come attore con piccoli ruoli in X-Men, 2001 Maniacs e nell'antologia horror Chillerama per poi esordire alla regia con il recente horror Insidious 4: L'ultima chiave.

Il cast di "Escape Room" include Deborah Ann Woll, nota per il ruolo di Karen Page nella serie tv Daredevil, Tyler Labine visto in Tucker e Dale vs. Evil e L'alba del pianeta delle scimmie, Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis, Nik Dobani e York van Wageningen.

"Escape Room" debutta nei cinema americani il 4 gennaio 2019.

Fonte: Collider