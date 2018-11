Escape Room: trailer italiano del thriller di Adam Robitel

Di Pietro Ferraro mercoledì 7 novembre 2018

Escape Room: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Adam Robitel nei cinema italiani a marzo 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sony Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di Escape Room, il thriller che strizza l'occhio alla saga di Saw in uscita nei cinema italiani a marzo 2019.





"Escape Room" è un thriller psicologico che vede protagonisti sei sconosciuti che si ritrovano coinvolti in un gioco pericoloso e sono costretti ad usare l'ingegno per trovare indizi e salvare la propria vita.

Adam Robitel (Insidious 4: L'ultima Chiave) dirige "Escape Room" da una sceneggiatura scritta da Bragi Schut e Maria Melnik.

"Escape Room" è interpretato da Deborah Ann Woll (serie tv Daredevil), Tyler Labine (L'alba del pianeta delle scimmie), Taylor Russell (serie tv Lost in Space), Logan Miller (Qua la zampa!), Jay Ellis (Breaking Dance), Nik Dobani (serie tv Murphy Brown) e Adam Robitel (2001 Maniacs: Field of Screams).





Escape Room: trailer e poster del thriller di Adam Robitel

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Sony Pictures ha reso disponibili trailer e poster di Escape Room, un thriller che ricorda la saga di Saw, ma senza l'elemento horror, ed è accompagnato da una tagline che recita: "Trova gli indizi, o muori!".

"Escape Room" è un thriller psicologico su sei estranei che si trovano in circostanze al di fuori del loro controllo e devono usare la loro intelligenza per trovare gli indizi o perire nel modo più orribile possibile.

Adam Robitel dirige "Escape Room" da una sceneggiatura scritta da Bragi Schut e Maria Melnik, da una storia di Bragi Schut. Robitel ha iniziato la sua carriera a Hollywood come attore con piccoli ruoli in X-Men, 2001 Maniacs e nell'antologia horror Chillerama per poi esordire alla regia con il recente horror Insidious 4: L'ultima chiave.

Il cast di "Escape Room" include Deborah Ann Woll, nota per il ruolo di Karen Page nella serie tv Daredevil, Tyler Labine visto in Tucker e Dale vs. Evil e L'alba del pianeta delle scimmie, Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis, Nik Dobani e York van Wageningen.

"Escape Room" debutta nei cinema americani il 4 gennaio 2019.

Fonte: Collider