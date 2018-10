The Heretics: trailer e locandine del film horror con Nina Kiri

Di Pietro Ferraro lunedì 22 ottobre 2018

The Heretics: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Chad Archibald con Nina Kiri, Ry Barrett e Jorja Cadence.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

"Prega che non vengano per te!". Così recita la minacciosa tagline su uno dei poster dell'horror The Heretics di Chad Archibald che vi proponiamo insieme ad un nuovo trailer ufficiale del film interpretato da Nina Kiri (The Handmaid's Tale), Ry Barrett (Lifechanger) e Jorja Cadence.

Una giovane donna viene rapita da uno strano uomo che sostiene che un culto le sta dando la caccia. Il suo obiettivo è proteggerla fino al sorgere del sole, ma mentre è trattenuta la ragazza si ammala fino quasi a morire. Mentre i suoi amici e la sua famiglia la cercano, la fonte della sua malattia diventa sempre più evidente. Lei non sta male...sta cambiando.

Prodotto dalla canadese Black Fawn Films (Antisocial, Bite, Let Her Out), "The Heretics" viene descritto come un mix di thriller psicologico e horror a sfondo demoniaco.

Chad Archibald dirige "The Heretics" da una sceneggiatura di Jayme Laforest, i due hanno già collaborato in precedenza per l'horror Bite. Archibald ha fatto il suo debutto alla regia nel 2010 con il fantasy thriller NeverLost seguito da Kill, The Drownsman, Ejecta e il recente I'll Take Your Dead in uscita entro l'anno.





Un culto famigerato rapisce una giovane ragazza e poi si sacrifica alla luce della luna della locusta. La mattina dopo la ragazza si sveglia, incrostata di sangue secco e circondata da cadaveri...ma al sicuro, o almeno così crede. Anni dopo, la luna della locusta sta per sorgere di nuovo e la ragazza viene catturata ancora una volta da un membro sopravvissuto del culto. Viene portata in una remota baita nel bosco dove apprende che un demone è cresciuto dentro di lei in tutti questi anni, e prima dell'alba sorgerà.

Nina Kiri protagonista del film ha interpretato il ruolo di Alma nella serie tv The Handmaid's Tale ed è apparsa nel thriller fantascientifico Let Her Out, nel thriller horror The Haunted House on Kirby Road e nella commedia d'azione per famiglie Super Detention descritta come "X-Men che incontra The Breakfast Club".

"The Heretics" esce negli Stati Uniti on demand il 6 novembre 2018 e in DVD il 5 gennaio 2019.

Fonte: Bloody Disgusting