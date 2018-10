Blade Runner 2049: nuova action figure "Blackbox" dell'Agente K di Ryan Gosling

Di Pietro Ferraro lunedì 22 ottobre 2018

Blackbox annuncia una nuova action-doll ispirata all'Agente K di Ryan Gosling nel sequel "Blade Runner 2049".

Il regista Denis Villeneuve con il sequel Blade Runner 2049 rischia grosso andando a toccare un cult sempiterno come l'originale Blade Runner di Ridley Scott, un punto di riferimento imprescindibile per la moderna fantascienza. Villeneuve per cominciare dirige sequel e non un reboot, riducendo il rischio di scatenare un'orda iraconda di cultori dell'originale e poi approccia questa ardimentosa prosecuzione della storia con il giusto mix di rispetto / devozione per l'originale e una sana voglia di implementare l'immaginario scaturito dalla fervida mente dello scrittore Philip K. Dick. Il sequel riprende le fila della storia originale dandole un degno prosieguo, il tutto immergendo lo spettatore dal punto di vista visivo nello stesso cupo e nichilista universo che ha trasformato l'originale di Ridley Scott in un classico. Un'operazione perfettamente e sorprendentemente riuscita, purtroppo non premiata dal punto di vista degli incassi che si sono rivelati non all'altezza delle aspettative.

In "Blade Runner 2049" l'agente K (Ryan Gosling), un nuovo cacciatore di replicanti per il dipartimento di polizia di Los Angeles, porta alla luce un segreto sepolto da lungo tempo che ha il potenziale per far precipitare ciò che resta della società nel caos. La sua scoperta lo porta alla ricerca di Rick Deckard (Harrison Ford), un ex cacciatore di replicanti fuori dai radar da oltre 30 anni.

Blackbox ha deciso di omaggiare "Blade Runner 2049" con una nuova action-doll in scala 1/6 (30 cm in altezza) denominata "Replicant Killer 2.0". Il set Blackbox include una testa scolpita ad arte che riproduce le fattezze dell'attore Ryan Gosling e un corpo articolato abbigliato con un costume completo in tessuto (cappotto di pelle foderato in pelliccia sintetica, maglione lavorato a maglia a maniche lunghe e pantaloni militari elasticizzati. A corredo della figure un set di accessori con una pistola blaster, una fondina da spalla e un paio di anfibi tattici.

