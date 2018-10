Vero dal Vivo. Francesco De Gregori: trailer del documentario evento speciale alla Festa del Cinema di Roma

Di Pietro Ferraro lunedì 22 ottobre 2018

"Vero dal Vivo. Francesco De Gregori", il documentario di Daniele Barraco evento speciale alla Festa del Cinema di Roma 2018.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 24 ottobre sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma come evento speciale Vero dal Vivo. Francesco De Gregori, il film documentario realizzato dal fotografo Daniele Barraco durante il tour invernale 2017 del cantautore in giro tra i club d’Europa, degli Stati Uniti e dei Real World Studios di Bath in Inghilterra.

La peculiarità di questo nuovo documentario è un look inedito per De Gregori che viene ritratto senza barba, nè cappello e si mostra totalmente "vero" davanti al suo pubblico. "Vero dal vivo" è il racconto sporco, vissuto, realistico di un uomo e del suo bisogno incessante di fare musica, una continua ricerca nella vita del cantante.

"Vero dal vivo" ripercorre il tour invernale 2017 di Francesco De Gregori, Attraverso gli occhi dell’amico filmmaker e fotografo Daniele Barraco, Francesco De Gregori si mostra in totale libertà, senza schemi, ironico e inconsueto. Avvolto da nuvole di fumo muove passi sulle note delle sue canzoni tra palchi, backstage, viaggi, accompagnato dalla sua fedele banda che si presenta in formazione inedita: Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello al piano, Paolo Giovenchi alle chitarre e Alessandro Valle alla pedal steel guitar e mandolino.

Il documentario è accompagnato da diversi classici di De Gregori come "La Leva Calcistica Della Classe '68", "Buonanotte Fiorellino", "Generale" e "Alice". Altri brani a corredo del film includono "Per Le Strade Di Roma", "Cose", "Compagni Di Viaggio", "Vai In Africa, Celestino!", "Due Zingari", "Anema E Core", "Deriva", "Numeri Da Scaricare", "Buenos Aires" e "Passato Remoto".

Daniele Barraco fotografo e filmmaker classe 1980, nasce come musicista (batterista) per poi specializzarsi nella ritrattistica. Le sue fotografie, che si distinguono per un forte impatto visivo e un senso classico della composizione, sono state pubblicate su prestigiose testate nazionali e internazionali tra cui Vanity Fair, Rolling Stone, Max, The Guardian e The Observer. Barraco ha ritratto diverse celebrità come John Malkovich, Christopher Walken, Oliver Stone, Willem Dafoe, Tom Jones, Iggy Pop, Adriana Lima, Pierfrancesco Favino, Dee Dee Bridgewater e molti altri. Altri crediti di Barraco includono la regia dei videoclip "Amen" e "Eternamente Ora" di Francesco Gabbani e la collaborazione in veste di direttore della fotografia al videoclip "La donna cannone" di Francesco De Gregori. "Vero dal vivo" è il suo primo film documentario.