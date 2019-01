The Prodigy: trailer italiano dell'horror sovrannaturale con Taylor Schilling

The Prodigy: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Nicholas McCarthy nei cinema italiani dal 21 marzo 2019.

Eagle Pictures ha reso disponibile un trailer italiano di The Prodigy - Il figlio del male, l'horror sovrannaturale di Nicholas McCarthy (The Pact) in ucita nelle sale italiane il 21 marzo.

La trama segue una giovane madre (Taylor Schilling, protagonista dell’acclamata serie Netflix “Orange is the New Black”), preoccupata per il comportamento anomalo del figlio Miles (interpretato da Jackson Robert Scott, piccola star del film horror campione d’incassi “It” e della serie televisiva “Fear the Walking Dead”). La donna, infatti, pensa che qualcosa di sovrannaturale stia prendendo il sopravvento sul suo bambino.

Nel cast anche gli attori Colm Feore (noto per il ruolo di Laufey in “Thor”) e Brittany Allen (presente anche in “Quello che ti tiene vivo” e

“Saw: Legacy”).

The Prodigy: nuovo trailer dell'horror sovrannaturale con Taylor Schilling

Disponibili un secondo trailer e una inquietante nuova locandìna di The Prodigy, l'horro sovrannaturale con protagonista Taylor Schilling nei panni di Sarah, una madre che nota un comportamento inquietante nel giovane figlio Miles (Jackson Robert Scott) che segnala che una forza malvagia, forse sovrannaturale, che si è impossessata di lui. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Sarah deve lottare con il suo istinto materno che la porta ad amare e proteggere Miles, cercando di mantenere la lucidità necessaria per indagare su chi o cosa sta causando la svolta malevola del figlio. È così costretta a cercare risposte nel passato, sconfinando in un territorio oscuro in cui la linea tra percezione e realtà si fa sempre più labile.

Jackson Robert Scott ha interpretato Georgie nel campione d'incassi horror IT mentre Taylor Schilling, alla sua prima incursione nell'horror, è nota per il ruolo di Piper Chapman, la protagonista dell'acclamata serie tv Orange is the New Black, di cui si stanno attualmente girando la settima e ultima stagione che andrà in onda quest'anno. Altri crediti di Schilling includono il dramma Dark Matter, il romance Ho cercato il tuo nome, la commedia The Overnight e il pluripremiato Argo di Ben Affleck.

Il cast di "The Prodigy" è completato da Peter Mooney (Burden of Truth, Rookie Blue), Colm Feore (Thor, Pearl Harbor), Brittany Allen (Saw Legacy, Deserto rosso sangue) e Oluniké Adeliyi (A Christmas Horror Story).

"The Prodigy" diretto dal regista Nicholas McCarthy (The Pact, Oltre il male) e scritto da Jeff Butler (Prossima fermata: l'inferno, Pet Sematary) debutterà nei cinema americani l'8 febbraio 2019.

The Prodigy: trailer e poster dell'horror sovrannaturale con Taylor Schilling

Orion Pictures ha reso disponibile un primo trailer e una locandina di The Prodigy, un nuovo thriller-horror sovrannaturale del regista Nicholas McCarthy (The Pact, At Devil's Door).

Protagonista del film la candidata agli Emmy e ai Golden Globe Taylor Schilling (Orange Is The New Black) nei panni di Sarah, una madre il cui figlio Miles, Jackson Robert Scott (IT, Fear the Walking Dead), mostra un comportamento inquietante che segnala una forza malvagia, forse sovrannaturale, che lo ha sopraffatto. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Sarah deve cimentarsi con il suo istinto materno ad amare e proteggere Miles mentre cerca di indagare su cosa, o chi, sta causando il suo cambiamento oscuro. È così costretta a cercare risposte nel passato in cui il confine tra percezione e realtà appare sfocato.

Il cast di "The Prodigy" è completato da Peter Mooney (Burden of Truth, Rookie Blue) e Colm Feore (Thor, Pearl Harbor). Nicholas McCarthy dirige da una sceneggiatura di Jeff Buhler (Prossima fermata: L'inferno, Pet Sematary). Tripp Vinson (Il rito, The Exorcism of Emily Rose) sta producendo per Orion Pictures.

Nicholas McCarthy ha debuttato alla regia nel 2012 con il thriller-horror di successo, The Pact a cui ha fatto seguito nel 2014 l'horror At the Devil's Door. McCarthy ha anche scritto recentemente il thriller-horror Body Cam, che segue un gruppo di poliziotti sotto copertura che dopo aver cercato di coprire un omicidio nascondendo i filmati delle loro bodycam, vengono braccati da da una forza sovrannaturale intenta a vendicarsi. Il film è attualmente in post-produzione e dovrebbe uscire nelle sale il prossimo anno.

Taylor Shilling è nota al grande pubblico per il ruolo di Piper Chapman nella serie tv Orange is the New Black che nel 2019 si chiuderà con la settima e ultima stagione 7. I crediti cinematografici di Shilling includono ruoli nel dramma Dark Matter, nel romantico Ho cercato il tuo nome, nell'Argo di Ben Affleck e nella commedia The Overnight.

"The Prodigy" debutta nei cinema americani l'8 febbraio 2019.

