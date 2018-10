Venerdì 13: Lebron James vuole produrre un nuovo film di Jason

Di Pietro Ferraro martedì 23 ottobre 2018

Il giocatore di basket LeBron James in trattative per produrre un nuovo film di "Venerdì 13" con la sua società di produzione SpringHill Entertainment.

La leggenda del basket LeBron James dei Los Angeles Lakers sembra volersi ritagliare un proprio spazio anche nel cinema, e oltre a partecipare come attore all'annunciato sequel di Space Jam, James ha anche una sua società di produzione, la SpringHill Entertainment, con cui l'atleta ha prodotto serie tv e lungometraggi e vari progetti attualmente in lavorazione. Forse il debutto con il botto del nuovo Halloween di David Gordon Green ha attirato l'attenzione di James che ora pare sia in trattative con Vertigo Entertainment per produrre un nuovo reboot di Venerdì 13.

Jason Voorhees è famoso quanto Michael Myers e ora sembra davvero il momento di riportare l'icona horror anni '80 a nuova vita per una nuova baldoria di sangue. Ricordiamo che nel frattempo Paramount, dopo la decisione di cancellare il previsto reboot della serie che doveva uscire l'anno scorso, ha perso i diritti cinematografici della serie.

La lunga battaglia legale tra i detentori dei diritti, la società Horror Inc. e lo sceneggiatore originale Victor Miller si è recentemente conclusa. Un giudice si è pronunciato a favore di Miller, concedendogli i diritti sui personaggi e sui luoghi dall'originale "Venerdì 13", ma non sulla versione "mascherata" di Jason. Horror Inc. nel frattempo ha presentato appello e ha annunciato piani per andare avanti con nuovi progetti che coinvolgono Jason e la sua iconica maschera da hockey.

Se un reboot di "Venerdì 13"si farà sarà, guarda un po' la coincidenza, il tredicesimo film della serie. Dopo aver portato Jason a Manhattan nell'ottavo film, il franchise ha tolto il titolo "Venerdì 13" dai successivi film con Jason va all'inferno, Jason X e Freddy vs. Jason. Il successivo reboot di Platinum Dunes del 2009 è stato invece intitolato semplicemente "Venerdì 13" senza alcun riferimento a Jason nel titolo.

Ricordiamo che LeBron James oltre ad essere un grande fan del genere horror ha anche sponsorizzato delle sneakers a tema "Venerdì 13".

Fonte: Bloody Disgusting