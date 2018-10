Pinocchio: il progetto d'animazione di Guillermo del Toro approda su Netflix

Di Pietro Ferrara martedì 23 ottobre 2018

Netflix produrrà il "Pinocchio" in stop-motion di Guillermo del Toro.

Netflix sta lavorando con Guillermo del Toro per realizzare il tanto atteso nuovo Pinocchio d'animazione. Del Toro è a bordo per scrivere, dirigere e produrre il film, che sarà un progetto musicale in stop-motion che inizierà la produzione questo autunno. Il regista vincitore dell'Oscar per La forma dell'acqua sta caldeggiando il nuovo Pinocchio da oltre un decennio ed è felice di poter finalmente dare corpo all'amato progetto. Netflix e del Toro hanno già collaborato alla serie animata Trollhunters e hanno in ballo una nuova serie tv intitolata Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight.

Il "Pinocchio" di Guillermo del Toro si svolge in Italia durante l'ascesa del fascismo sotto il governo Mussolini. Del Toro in una dichiarazione ha lasciato intendere che il progetto sarà probabilmente molto diverso dal classico animato della Disney e molto diverso anche dalla versione live-action che è attualmente in fase di sviluppo.

Nessuna forma d'arte ha influenzato la mia vita e il mio lavoro più che l'animazione e nessun singolo personaggio nella storia ha avuto un legame personale profondo con me come Pinocchio. Nella nostra storia Pinocchio è un'anima innocente con un padre indifferente che si perde in un mondo che non riesce a comprendere, s'imbarca in un viaggio straordinario che lo lascia con una profonda comprensione di suo padre e del mondo reale. Io ho voluto realizzare questo film da quando ho memoria. Dopo l'incredibile esperienza che abbiamo avuto con Trollhunters, sono grato che il talentuoso team di Netflix mi dia l'opportunità di una vita di presentare al pubblico la mia versione di questo strano "burattino-diventato-bambino-vero".

Netflix è entusiasta di aiutare Guillermo del Toro a dare vita al suo "Pinocchio". La notizia della partnership arriva dopo che è stato annunciato che Netflix sta aggiungendo 2 miliardi al suo investimento, portando il totale complessivo a quasi 12 miliardi nel tentativo di ottenere più programmazione streaming originale. Melissa Cobb, vicepresidente della programmazione "Kids and Family" di Netflix, ha rilasciato una dichiarazione parlando dell'eccitazione nel poter lavorare ancora con del Toro.

Nel corso della sua illustre carriera, Guillermo ha dimostrato la sua maestria nell'ispirare le persone attraverso i suoi magici mondi pieni di personaggi indimenticabili e magnifici, dai mostri de "Il labirinto del fauno" alla creatura acquatica de "La forma dell'acqua". Siamo incredibilmente entusiasti di ampliare il nostro rapporto con Guillermo e sappiamo che la sua visione profondamente toccante per dare vita a "Pinocchio" su Netflix sarà abbracciata dal pubblico di tutto il mondo.

Con la produzione imminente Guillermo del Toro ha già riunito una grande squadra per aiutare a creare il suo Pinocchio. Patrick McHale è co-autore della sceneggiatura con del Toro, mentre Mark Gustafson, un veterano della stop-motion che ha lavorato a Fantastic Mr. Fox di Wes Anderson, è a bordo per co-dirigere il film. L'aspetto del personaggio è basato su disegni di Pinocchio di Gris Grimly, adattati da Guy Davis, collaboratore di lunga data di del Toro.

Mackinnon & Saunders, che ha lavorato a La sposa cadavere di Tim Burton, gestirà i burattini per il musical in stop-motion con la Jim Henson Company, mentre ShadowMachine si occuperà dell'animazione in stop-motion. Una data di rilascio del "Pinocchio" di del Toro deve ancora essere annunciata.

