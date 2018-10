Wonder Woman 2 slitta al 2020

La data di uscita di Wonder Woman 1984 è ufficialmente slittata al 5 giugno 2020. Il sequel doveva arrivare nei cinema il 1° novembre 2019, ma Gal Gadot ha utilizzato Twitter per dare l'annuncio, affermando che l'uscita estiva del film è l'ideale.

Wonder Woman 1984: nuove foto dal set con Kristen Wiig Iniziate le riprese di "Wonder Woman 2", il sequel di Patty Jenkins con Gal Gadot e Chris Pine nei cinema dal 1° novembre 2019.

Dopo che Gal Gadot ha annunciato la nuova data di uscita di "Wonder Woman 1984", la Warner Bros. ha fatto lo stesso con una comunicazione ufficiale. Lo studio è contento di questa decisione e fa eco alla dichiarazione di Gadot su un panorama che cambia. Il cambiamento del "panorama" di cui parlano dovrebbe riferirsi al fatto che i Marvel Studios non pubblicheranno un film fino a luglio del 2020 e che Jungle Cruise della Disney è stato messo in stand-by fino alla fine di luglio.

I dettagli sulla trama di Wonder Woman 2 sono tenuti sotto il più stretto riserbo. Gal Gadot e Patty Jenkins hanno annunciato il via alle riprese durante l'estate condividendo una serie di foto dal set, tra cui alcune con Chris Pine che hanno sorpreso i fan, dato che Steve Trevor si è immolato alla fine del primo film.

Con la nuova data di uscita il diretto concorrente di "Wonder Woman 1984" sarà il Maleficent 2 della Disney che arriverà nei cinema il 29 maggio 2020.

Super excited to announce that, thanks to the changing landscape, we are able to put Wonder Woman back to its rightful home. June 5, 2020. Be there or be square!!!



