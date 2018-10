Monster Party: trailer e poster del thriller-horror con Lance Reddick e Robin Tunney

Di Pietro Ferraro martedì 23 ottobre 2018

Monster Party: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di Chris von Hoffmann nei cinema americani dal 2 novembre 2018.



[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Disponibili online trailer e poster di Monster Party che mette in scena una cena con invitati davvero molto particolare. C'è una cena in una casa molto elegante con una cassaforte. Alcune persone che partecipano alla cena hanno intenzione di provare a rubare ciò che è nella cassaforte. Cosa potrebbe andare storto? Molto come spesso accade nei film horror (vedi "Man in th Dark"). Il film strizza l'occhio al franchise La notte del giudizio, ma stavolta la baldoria di sangue non è sancita dal governo, ma somiglia più a quello che abbiamo visto in The Invitation.

"Monster Party" segue tre ladri che pianificano un colpo audace. Per farcela si fano assumere come camerieri ad una cena con invitati a Malibu. I ladri sono indebitati fino la collo, quindi togliere un po' di soldi a gente ricca sembra loro qualcosa di accettabile. Il loro piano però come da copione va terribilmente storto e il terzetto arriva presto a capire che gli invitati alla cena non sono ciò che sembrano. Il loro sforzo di arraffare contanti si trasforma in un brutale gioco al massacro. La domanda è: chi riuscirà ad uscire vivo da questo folle party finito in malora?

Il cast di "Monster Party" include Lance Reddick (John Wick: Capitolo 2), Julian McMahon (I Fantastici Quattro), Robin Tunney (The Mentalist), Sam Strike (Nightflyers), Erin Moriarty (Blood Father), Brandon Micheal Hall (Search Party), Diego Boneta (Scream Queens) e Virginia Gardner (Halloween). Chris von Hoffmann è sceneggiatore e regista. Hoffman oltre ad una quindicina di cortometraggi in precedenza ha anche diretto il crime-horror The Drifter (2016).

"Monster Party" arriva nelle sale americane il 2 novembre 2018.

Fonte: Collider