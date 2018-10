This is Måneskin: trailer del docu-fiction evento unico al cinema il 24 ottobre

Di Pietro Ferraro martedì 23 ottobre 2018

This Is Måneskin: trailer e poster del docu-film sulla band rivelazione di X-Factor nei cinema solo il 24 ottobre 2018.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

I Måneskin presenteranno il loro docu-film This Is Måneskin esibendosi live al The Space Cinema Parco de’ Medici di Roma e contemporaneamente in diretta in tutte le sale del circuito in un evento unico il 24 ottobre 2018.

"This is Måneskin" è un film a quattro voci e otto mani, un contenuto inedito scritto direttamente dai protagonisti, seguiti nelle riprese durante le fasi più delicate del proprio lavoro creativo. La voglia di farcela e le difficoltà del mestiere, ma non solo: il film è il racconto di un sogno che diventa realtà. La storia di quattro ragazzi passati dall’esibirsi nei locali di provincia a conquistare il pubblico di uno dei talent più seguiti della televisione italiana.

Il documentario distribuito da Vision Distribution oltre a raccontare la storia dei Måneskin sarà anche l’occasione per celebrare il primo vero progetto discografico di Damiano, Ethan, Victoria e Thomas, “Il Ballo della Vita”. Dalle selezioni di X-Factor al primo tour, gli spettatori potranno ripercorrere i momenti in cui i quattro ragazzi stringono in modo insolubile il rapporto di amicizia fra loro e imparano a mantenere in equilibrio i ritmi professionali serrati e la vita da adolescenti, trovando il tempo anche per la famiglia e gli amici di sempre. Un collage mai realizzato prima d’ora, con un montato unico nel suo genere che ripercorre la vita artistica dei Måneskin, per comprenderne le emozioni, le tensioni e il loro talento in modo inedito e sorprendente.

ELENCO SALE