Angel Face: trailer italiano, foto e poster del film con Marion Cotillard

Di Pietro Ferraro martedì 23 ottobre 2018

Angel Face: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Vanessa Filho nei cinema italiani dal 25 ottobre 2018.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 25 ottobre arriva nei cinema d'Italia Angel Face, il dramma di Vanessa Filho interpretato da Marion Cotillard, Ayline Aksoy-Etaix, Alban Lenoir, Amèlie Daure e Stéphane Rideau.





Elli, 8 anni, e sua madre Marlène vivono in un piccola città nei pressi della Costa Azzurra, dove si comportano in modo strano per alleviare la noia e nascondersi dai servizi sociali. Quando Marlène cede all’ennesima notte di eccessi, sceglie di abbandonare Elli per un uomo che ha da poco incontrato. La piccola bambina deve confrontarsi con i demoni della madre per riaverla con sé.

"Angel Face" è il primo lungometraggio della francese Vanessa Filho che ha scritto anche la sceneggiatura con la collaborazione di François Pirot e firmato l’adattamento e i dialoghi con Diastème. Il film è stato presentato al Festival di Cannes nella sezione "Un Certain Regard". Filho ha lavorato nella fotografia e nella musica e girato il cortometraggio "It’s All About Love".