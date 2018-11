Il Padrino: nuova statua "Blitzway" di Marlon Brando

Di Pietro Ferraro sabato 3 novembre 2018

Blitzway annuncia una nuova spettacolare statua di Marlon Brando nei panni di Michael Corleone nel classico "Il Padrino" di Francis Ford Coppola.

Il Padrino è un punto di riferimento imprescindibile non solo per il genere "gangster", ma anche per la storia del cinema più in generale. E’ il 1972 quando lo scrittore Mario Puzo e il regista Francis Ford Coppola realizzano quello che sarà insieme al classico Nemico pubblico (1931) con James Cagney , il capostipite del gangster-movie che influenzerà altri classi del calibro di Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e l'acclamata serie tv I Soprano di HBO.

Il Padrino: recensione e curiosità Trailer, recensione, curiosità e colonna sonora del primo capitolo della saga "Il Padrino" di Francis Ford Coppola.

La tragedia e il dramma familiare come fil rouge di un'epopea malavitosa che mette in scena una serie di personaggi dalle caratteristiche memorabili, tra cui un Marlon Brando epocale. Siamo ad anni luce dalla mafia odierna, quella truce e senza regole di Gomorra, tramutata in mera macchina di soldi che fagocita tutto e tutti, senza fermarsi neanche davanti alla sacralità del’infanzia.

Blitzway annuncia il preordine di una nuova superba statua realizzata in scala 1/4, che ritrae il Vito Corleone di Marlon Brando che per interpretare il protagonista di questo imperituro classico, scolpito nell'immaginario collettivo, ha affrontato una maniacale costruzione del personaggio attraverso numerosi studi e prove sullo sviluppo di espressioni, movimenti e postura per esprimere l'enorme carisma e soggezione espressi dal boss mafioso. La statua presenta un volto scolpito nel dettaglio sino all'ultima ruga, con una replica fedele dell'abito di scena di Brando e una base diorama in Polystone che richiama il motivo in legno della sedia del Padrino e ricoperta con un tessuto in tappeto.

La statua "The Godfather" di Blitzway misura 53 cm in altezza ed è disponibile in pre-ordine QUI.

Fonte: Blitzway