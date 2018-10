Halloween 2018: Spider-Man e Wonder Woman sono i costumi più cercati su Google

Di Pietro Ferraro mercoledì 24 ottobre 2018

Cinema e fumetti la fanno da padrone nella lista dei 10 costumi di Halloween più googlati del 2018.

Mancano pochi giorni alla "Notte delle streghe" e oggi vogliamo proporvi un articolo sugli immancabili costumi di Halloween. Se state cercando un po' d’ispirazione per un costume da indossare il 31 ottobre, SEMrush, una piattaforma SaaS per la gestione della visibilità online, ha stilato una classifica basata sulla ricerca Google dei primi 10 costumi pop-culture più popolari di quest'anno.

Guidano la classifica due "evergreen", l'immarcescibile Spider-Man recentemente rilanciato sul grande schermo dal nuovo Peter Parker di Tom Holland come parte dell'Universo Cinematografico Marvel, e la supereroina Wonder Woman interpretata sul grande schermo dalla bellissima Gal Gadot in quattro film dell'Universo Esteso DC, incluso Wonder Woman 1984 in arrivo nel 2020.

Il podio vede in terza posizione la sensuale antieroina dei fumetti Catwoman, un must dell'universo DC insieme al supereroe Batman (5) che ha il volto di Ben Affleck nella sua incarnazione più recente e alla supercattiva Poison Ivy (8) interpretata sul grande schermo da Uma Thurman in Batman & Robin.

Inoltre immancabili Harry Potter (6) nella sua divisa della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts; Alice nel paese delle meraviglie (9) interpretata da Mia Wasikowska in Alice in Woderland di Tim Burton e nel sequel Alice attraverso lo specchio e chiude la classifica un'altro costume classico, la sensuale Jessica Rabbit (10) del film Chi ha incastrato Roger Rabbit. La classifica è completata dal costume da Cheerleader (7) che per restare in tema vi proponiamo in versione "zombie" e quello di Ladybug, quest'ultima una supereroina della popolare serie animata Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir.

Prima di lasciarvi alla classifica vi segnaliamo anche i dati sulla ricerca del costume di Halloween nelle regioni italiane: in Abruzzo oltre al costume da Spider-Man va forte anche Zorro; in Molise spopolano Ladybug e Wonder woman, Catwoman va forte in Trentino Alto Adige mentre Wonder woman è la più googlata in Friuli Venezia Giulia.





1. Spider-Man

2. Wonder Woman

3. Catwoman

4. Ladybug

5. Batman

6. Harry Potter

7. Cheerleader

8. Poison Ivy

9. Alice in Wonderland

10. Jessica Rabbit

