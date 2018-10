John Williams ricoverato in ospedale

John Williams è stato costretto a ritirarsi da tre concerti dopo il ricovero in ospedale per un problema di salute di cui non è stata resa nota la natura. L'86enne compositore dell'iconica saga di Star Wars doveva partecipare ad un concerto con la London Symphony Orchestra presso la Royal Albert Hall questo venerdì, 26 ottobre, ma ha annullato l'impegno. Dopo il ricovero Williams ha dovuto rinunciare anche ai concerti con la Vienna Philharmonic Orchestra in programma per il 3 e 4 novembre, che saranno diretti dal Maestro Dirk Brossé, amico di lunga data di Williams.

La Royal Albert Hall ha rilasciato una dichiarazione ufficiale sul forzato forfait di Williams.

Williams è uno dei compositori più iconici viventi avendo musicato sia le due trilogie di "Star Wars" che i recenti "Il risveglio della Forza" e "Gli ultimi Jedi". Williams ha anche contribuito a comporre il tema per Solo: A Star Wars Story ed ha accettato di musicare anche l'imminente Star Wars 9.

Oltre al suo lavoro nell'universo di Star Wars, John Williams ha scritto molti temi musicali che hanno fatto la storia del cinema: Lo squalo, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Superman, E.T. l'Extra-Terrestre, la serie di Indiana Jones. Anche i primi due film di Mamma ho perso l'aereo, Hook - Capitan Uncino, i primi due Jurassic Park, Schindler's List e i primi tre film di Harry Potter includono tutti partiture originali di Williams.

John Williams è il secondo individuo più nominato nella storia degli Oscar, subito dietro a Walt Disney. Il compositore è stato nominato 51 volte per un Oscar vincendo 5 statuette. Inoltre Williams ha vinto 24 Grammy Awards, 7 British Academy Film Awards e 4 Golden Globe. L'American Film Institute ha eletto la partitura composta per "Star Wars" del 1977: "La più grande colonna sonora cinematografica americana di tutti i tempi".

Recentemente, John Williams ha annunciato che si ritirerà dall'universo di "Star Wars" dopo aver completato il lavoro sullo "Star Wars 9" di J.J. Abrams. Sembra che il compositore necessiti di più tempo per poter lavorare su altri progetti. A proposito del suo addio alla saga di "Star Wars", Williams ha dicharato: "probabilmente continueranno a fare Star Wars per decenni, quindi penso che andrà tutto bene".

Unfortunately, owing to a last-minute illness, John Williams greatly regrets that he is no longer able to join us for this concert and will be replaced by his colleague and dear friend Dirk Brossé conducting the @londonsymphony. Full details here: https://t.co/F9zPv2D7oE