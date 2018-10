My Hero Academia: Legendary annuncia un film live-action

Di Pietro Ferraro giovedì 25 ottobre 2018

Legendary ha annunciato che produrrà un adattamento live-action del popolare anime e manga "My Hero Academia".

Legendary ha annunciato lo sviluppo di un adattamento live-action per il famoso anime e manga My Hero Academia. Questo live-action arriva dopo il flop di Ghost in the Shell e il controverso Death Note di Netflix.

Il rischio di veder approdare sullo schermo un'altra versione edulcorata e occidentalizzata del materiale originale è piuttosto alto, ma la natura supereroistica della trama di "My Hero Academia" ha fatto fiutare a Legendary la possibilità di cavalcare il successo dei film Marvel.

L'adattamento live-action di "My Hero Academia", basato sulla serie manga di Kohei Horikoshi, sarà prodotto da Legendary Entertainment in collaborazione con l'editore di manga Shueisha. Alex Garcia e Jay Ashenfelter supervisioneranno "My Hero Academia" per Legendary mentre Ryosuke Yoritomi rappresenterà Shueisha per il progetto.

La premessa di "My Hero Academia" è incentrata su un mondo alternativo in cui quasi l'ottanta per cento della popolazione mondiale sviluppa superpoteri denominati "Quirk", chevengono utilizzati per scopi sia buoni che malvagi. Il personaggio principale dell'anime e del manga è Izuku Midoriya, un ragazzino privo di poteri ossessionato dai supereroi, specialmente di All Might, che è considerato il "più grande eroe mai esistito". La trama vede All Might così colpito dal desiderio di Izuku di seguire le sue orme da scegliere il ragazzino come suo successore, ma il corpo gracile di Izuku non sembra in grado di sostenere un potere così enorme e distruttivo, tanto che ad ogni utilizzo dei poteri ricevuti, Izuku riporta terribili traumi fisici. Inizia così per Izuko un periodo di duro addestramento per prepararsi a diventare il nuovo "All Might" che culminerà con l'ammissione in un prestigiosa scuola per supereroi in erba, dove Izuko conoscerà nuovi amici, temibili rivali e comprenderà l'importanza di lavorare in squadra per un bene più grande.

Il noto distributore giapponese Toho supervisionerà l'uscita del film in Giappone. Una data di uscita o eventuali dettagli riguardanti il ​​cast o la troupe non sono stati inclusi in questo primo annuncio.

Fonte: Comicbook