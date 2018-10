Bird Box: trailer italiano del dramma post-apocalittico con Sandra Bullock

Di Pietro Ferraro venerdì 26 ottobre 2018

Bird Box: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma post-apocalittico di Susanne Bier su Netflix dal 21 dicembre 2018.

Disponibile un primo trailer sottotitolato in italiano di Bird Box, il dramma di Netflix con protagonista Sandra Bullock. Il film è tratto dall'omonimo romanzo post-apocalittico del 2014 dell'autore Josh Malerman. Il libro lodato dalla critica è stato paragonato alle opere di Stephen King e Jonathon Carroll.

"Bird Box" si svolge all'indomani di un evento apocalittico, con una misteriosa forza che ha decimato la maggior parte della popolazione mondiale. Le persone si trovano di fronte alle loro peggiori paure e improvvisamente impazziscono quando entrano in contatto con questa forza sconosciuta, lasciando i sopravvissuti a nascondersi per evitare di vedere chi, o cosa sta causando la morte e la distruzione del genere umano. Di fronte all'ignoto la Malorie di Sandra Bullock trova amore, speranza e un nuovo inizio solo per vedere sgretolarsi tutto quando è costretta a lasciare il luogo sicuro dove ha trovato rifugio con i suoi due bambini per percorrere un insidioso pericoloso verso l'unico posto rimasto che si ritiene offra rifugio. Per sopravvivere Malorie e i suoi figli dovranno affrontare un periglioso viaggio di due giorni con gli occhi bendati.

Il romanzo Bird Box di Josh Malerman presenta tre parti della vita della protagonista Malorie: l'inizio, dopo la gravidanza e il presente. Sembra che l'adattamento di Netflix seguirà la stessa struttura, anche se non è chiaro dal trailer se il tutto verrà narrato in modo lineare.

I diritti cinematografici di "Bird Box" sono stati acquisiti nel 2013 dagli Universal Studios, ancor prima che il libro di Josh Malerman fosse pubblicato. In origine c'era Andres Muschietti (La madre, IT) assegnato alal regia, ma in seguito ha abbandonato il progetto. Netflix ha acquisito i diritti di streaming a luglio 2017 e ha annunciato che Sandra Bullock sarebbe stata la protagonista del film.

"Bird Box" è diretto dalla regista danese Susanne Bier (Love Is All You Need, Una folle passione) da una sceneggiatura di Eric Heisserer. Il progetto è prodotto da Dylan Clark, Chris Morgan e Clayton Townsend. Oltre a Sandra Bullock, il film vede la partecipazione di Trevate Rhodes, Jacki Weaver, Rosa Salazar, Danielle Macdonald, Lil Rel Howery, Tom Hollander, Colson Baker, BD Wong, con Sarah Paulson e John Malkovich. Bird Box sarà disponibile su Netflix il 21 dicembre 2018.

