Un uomo tranquillo: trailer italiano del film con Liam Neeson

Di Pietro Ferraro lunedì 21 gennaio 2019

Un uomo tranquillo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller con Liam Neeson nei cinema italiani dal 21 febbraio febbraio 2019.

Il 21 febbraio arriva nei cinema d'Italia, con Eagle Pictures, il film Un uomo tranquillo (Cold Pursuit), un thriller che vede protagonista Liam Neeson nei panni di un padre in cerca di vendetta per la morte del figlio.





Nels Coxman (Liam Neeson) è un uomo semplice, fiero di essere un diligente cittadino della sua città nel Colorado, dove ha vinto il premio dell’anno per l’impegno nel suo lavoro di spazzaneve. Improvvisamente, la sua vita viene sconvolta quando il figlio viene ucciso da un potente boss della droga locale soprannominato il Vichingo. Alimentato dal bisogno di vendetta e armato di artiglieria pesante, questo improbabile eroe si propone di smantellare il cartello con estrema precisione, nel tentativo di arrivare al vertice della catena che ha ucciso suo figlio.

"Un uomo tranquillo" è un remake del thriller norvegese In Order of Disappearance. Alla regia Hans Petter Moland che ha diretto il film originale su cui si basa questo remake, scritto da Frank Baldwin.

Il cast del film include anche William Forsythe, Emmy Rossum, Julia Jones, e Domenick Lombardozzi.





Cold Pursuit: trailer e trama del remake thriller con Liam Neeson

E' disponibile online un primo trailer di Cold Pursuit, trattasi di un remake del thriller norvegese In Order of Disappearance del 2014 con protagonista Liam Neeson che torna a falciare cattivoni per vendetta.

Neeson interpreta un mite padre di famiglia la cui vita viene improvvisamente stravolta quando suo figlio muore per overdose di eroina. Il personaggio di Neeson viene coinvolto con un cartello della droga mentre cerca vendetta per la morte di suo figlio.

Il trailer si apre con qualcuno che chiede a Liam Neeson, "Cosa ti fa pensare che riusciresti ad uccidere un uomo?", domanda chiaramente superflua per chi ha visto Neeson in azione.

La trama ufficiale:





"Cold Pursuit" si concentra su Nels Coxman (Liam Neeson), un semplice uomo di famiglia che ha una bella vita tranquilla con sua moglie (Laura Dern). Guida uno spazzaneve, è un cittadino modello, felice della sua routine. Ma tutto viene stravolto in seguito alla morte misteriosa del loro figlio. Nels poi va a caccia di giustizia, che lo porta a Viking (Tom Bateman), un narcotrafficante che crede sia collegato alla morte del figlio. Nels inizia quindi a eliminare gli associati di Viking uno ad uno, intraprendendo un brutale percorso di vendetta.

Il cast del film è completato da William Forsythe, Emmy Rossum, Julia Jones, Domenick Lombardozzi, Raoul Trujillo, Benjamin Hollingsworth, John Doman e Aleks Paunovic.

"Cold Pursuit" è diretto da Hans Petter Moland che ha diretto il film originale su cui si basa questo remake, scritto da Frank Baldwin. Il film debutta nelle sale americane l'8 febbraio 2019.

