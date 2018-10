Labyrinth 2: il regista Fede Alvarez ha completato la sceneggiatura

Di Pietro Ferraro venerdì 26 ottobre 2018

Fede Alvarez ha completato la sceneggiatura di "Labyrinth 2".

Labyrinth è un classico fantasy degli anni '80 alla stregua di Dark Crystal. Uscito nel 1986 il film, diretto da Jim Henson, nonostante gli incassi deludenti è diventato negli anni un cult molto amato come accaduto con molti "flop" dell'epoca vedi il Grosso guaio a Chinatown di John Carpenter. Questo seguito di culto ha portato alla produzione di un imminente film revival di "Labyrinth", che servirà come sequel diretto del film originale.

Labyrinth: il nuovo film non sarà un reboot La sceneggiatrice del nuovo "Labyrinth" tranquillizza i fan, nessuno vuol rifare l'originale, è perfetto così com'è.

L'anno scorso Fede Alvarez era legato al progetto per dirigere il film e scrivere la sceneggiatura con Jay Basu, e ora il regista ha rivelato che la sceneggiatura di Labyrinth 2 è stata completata.

È sostanzialmente una continuazione diretta del primo film ambientata molti anni dopo, e non posso dirti molto di più...ma abbiamo una sceneggiatura, e ne siamo molto entusiasti, quindi vedremo come andrà. Come sempre ci vuole tempo e fatica per mettere insieme quei progetti che rappresentano film di una vita.

Nel film originale David Bowie interpretava Jareth il Re dei Goblin. A sfidarlo c'era una Jennifer Connelly adolescente, reduce dall'horror Phenomena di Dario Argento, nei panni della quindicenne Sarah, che intraprende la ricerca del suo fratellino Toby. Per salvare il bambino, Sarah dovrà attraversare il labirinto di Jareth in dodici ore, altrimenti il ​​piccolo Toby si trasformerà per sempre in un goblin. Mentre Jareth e Sarah sono interpretati da attori umani, il resto dei personaggi del film sono burattini, opera del Jim Henson's Creature Shop. Questo approccio ha dato al film un fascino visivo unico oltre alla storia intrigante e alle interpretazioni di Bowie e Connelly.

Labyrinth: un fumetto prequel racconterà le origini del Re dei Goblin Le origini del Re dei Goblin di David Bowie saranno narrate nel fumetto "Jim Henson's Labyrinth".

I crediti di Alvarez includono il buon remake Evil Dead del 2013 e l'intrigante thriller Man in the Dark del 2016. Il suo prossimo film, il thriller Millennium - Quello che non uccide, arriverà nelle sale ita il 31 ottobre 2018. A bordo del progetto "Labyrinth 2", ancora senza data di uscita, ci sono anche la figlia di Jim Henson, Lisa Henson e il figlio di David Bowie, Duncan Jones.

Fonte: Screenrant