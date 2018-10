Halloween: Rob Zombie torna a parlare dei suoi controversi remake

Di Pietro Ferraro venerdì 26 ottobre 2018

Rob Zombie torna a parlare dei suoi controversi remake di Halloween dopo l'esordio trionfale al box-office del sequel di David Gordon Green.

Lo scorso fine settimana, dopo aver battuto diversi record al box-office, l'Halloween di David Gordon Green è diventato il film di maggior incasso del franchise. Prima dell'uscita del film di Green, il precedente detentore del record per il film di Halloween con il più alto incasso apparteneva al reboot del 2007 di Rob Zombie.

Anche se il sequel del 2009 ha fatto considerevolmente meno soldi, Rob Zombie ha chiaramente messo la sua personalissima firma nell'universo di Halloween e il regista si dice orgoglioso dei suoi due film, preferendo il suo controverso sequel al primo film.





Sono comunque orgoglioso di entrambi i film di Halloween, preferisco il secondo, cosa che potrebbe sorprendere la gente, ma il problema è che quando si fa un remake non si può mai avere un vero giudizio equo su ciò che si è fatto. La stessa cosa quando qualcuno prova a rifare Nightmare o qualsiasi altra cosa, è semplicemente troppo difficile rompere completamente la formula. Tutti conoscono Michael Myers e molti fan vogliono la stessa cosa, ma forse con una piccola svolta, come quando hanno fatto l'ottavo e lui era in un programma televisivo virtuale o qualcosa del genere (ride). Un dilemma con cui mi sono confrontato è stato: "lo faccio come dovrebbe essere fatto o lo faccio a modo mio?" ma se questa è la barriera che ci poniamo allora non puoi mai fare nulla, volevo davvero rielaborare ciò che era Halloween.

Una delle più grandi differenze tra il remake e l'originale è il modo in cui la versione di Zombie si tuffa più in profondità nel background di Michael Myers. Gran parte del film si concentra sulla sua infanzia, rivelando una crescita traumatica che plasma Michael nell'assassino a sangue freddo che diventerà. Il sequel trascorre invece più tempo a narrare il trauma della Laurie Strode di Scout Taylor-Compton e su come gli eventi del primo film l'abbiano incasinata. Inoltre nel sequel c'è anche un egocentrico Dr. Loomis interpretato da Malcolm McDowell che sta facendo soldi sulla tragedia degli omicidi scrivendoci un nuovo libro.

Zombie ha anche rivelato di essere completamente soddisfatto della sua scelta di allontanarsi dalla serie originale con i due film che ha realizzato. Tuttavia Zombie come cineasta preferisce concentrarsi sulle sue storie, che gli danno la completa libertà di fare ciò che più gli aggrada con personaggi di sua creazione. Attualmente Zombie sta montando Three from Hell, un sequel di La casa dei 1000 corpi e La casa del diavolo. Poiché questi film hanno fruttato al regista più lodi rispetto al suo lavoro su Halloween, la scelta di Zombie di concentrarsi sulle sue creazioni sembra essere la scelta più giusta poiché il regista ha un'impronta personale ben definita a livello visivo e narrativo, ed è in parte questa forte personalità che lo ha portato alla fine a snaturare il lavoro originale di Carpenter.

Attualmente il nuovo film di "Halloween" ha superato i 100 milioni di dollari d'incasso in tutto il mondo da un budget stimato tra i 10 e i 15 milioni.

