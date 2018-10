Between Worlds: trailer e poster del thriller sovrannaturale con Nicolas Cage

sabato 27 ottobre 2018

Saban Films ha reso disponibili trailer e poster di Between Worlds, un bizzarro dramma a sfondo sovrannaturale che vede protagonista Nicolas Cage.

Il trailer inizia con il personaggio di Nicolas Cage che si chiede perché l'universo abbia dato proporio a lui una seconda chance. Seguono immmagini di un incidente che porta alla tragedia e ad un qualche ritorno dall'aldilà che prenderà una piega inquietante con il dipanarsi degli eventi.





"Between Worlds" segue Joe, un tormentato camionista ossessionato dal ricordo di sua moglie e sua figlia, morte in un incendio. La vita di Joe prende una piega bizzarra quando incontra Julia, una donna dotata di misteriosi poteri spirituali. Sua figlia, Billie, si trova in stato di coma. Julia riesce a convincere Joe ad aiutarla a fermare Billie dall'attraversare il confine e raggiungere così il mondo degli spiriti. Tuttavia una volta che Billie si risveglia il suo corpo è posseduto nientemeno che dallo spirito della moglie morta di Joe.

Nicolas Cage dopo aver girato una serie di mediocri direct-to-video ha inaugurato l'anno con la comedy-horror Mom and Dad, film non eccelso ma davvero molto divertente. Poi la svolta con l'ultraviolento horror Mandy, film elogiato dalla critica che sembra aver segnato uan sorta di "ritorno" in grande spolvero per Cage. "Between Worlds" potrebbe rivelarsi la prova del nove di una risalita per Cage dalla china presa da altri attori prima di lui, il primo nome che viene in mente è quello di Bruce Willis. Per il momento il film, proiettato in anteprima al Fantastic Fest, ha diviso la critica.

Il cast di "Between Worlds" comprende anche Franka Potente, Penelope Mitchell, Garrett Clayton, Lydia Hearst, Brit Shaw e Hopper Penn. Il film scritto e diretto da Maria Pulera debutterà nei cinema americani il 21 dicembre 2018.

