Halloween, nuova teoria dei fan: Michael è un cyborg della Silver Shamrock?

Di Pietro Ferraro sabato 27 ottobre 2018

Secondo una nuova teoria il Michael Myers immortale degli Halloween originali in realtà è un androide creato in laboratorio.

Il nuovo Halloween ha riportato in auge gli incassi del franchise e nel farlo ha cancellato con un colpo di spugna la natura sovrannaturale di Michael Myers riportandolo a pié pari nella realtà. L'iconico killer mascherato ha preso pallottole, coltellate e subito ferite di ogni sorta nel corso della saga, ma è sempre riuscito a tornare apparentemente illeso. Ma come è stato possibile? Una nuova intrigante teoria suggerisce che il Michael Myers della saga originale fosse in realtà un androide.

Questa bizzarra teoria ha il suo punto focale nell'unico film a non includere Michael Myers nella trama, Halloween III - Il signore della notte. In quel film, la Silver Shamrock Company dell'imprenditore irlandese Conal Cochran crea degli androidi che utilizza come manovalanza sia nella fabbrica di maschere di Halloween che come guardie del corpo e all'occorrenza killer che si occupano di eventuali "ficcanaso".

La teoria si poggia su un secondo elemento, un personaggio di nome Mrs. Blankenship che appare nel sesto film della saga, "La maledizione di Michael Myers", che si rivela essere stata la babysitter di Michael la notte in cui il serial-killer in erba ha ucciso sua sorella Judith. La donna fa anche parte di una strana setta che scatena una maledizione su Michael bambino. I membri di questa setta credono che finché Michael resterà vivo anche tutti loro non potranno mai morire, una sorta di immortalità surrogata.

Danny McBride e David Gordon Green hanno visto in questa digressione esoterica un ostacolo al ripristino della mitologia di Michael Myers, così per il nuovo "Halloween" hanno deciso di cancellare letteralmente tutti i sequel. Tornando alla continuità originale un personaggio di "Halloween III" di nome Harry Grimbridge, che ha un letale incontro ravvicinato con i realistici robot umanoidi di Silver Shamrock, ad un certo punto del film viene collegato al nome di Minnie Blankenship che Grimbridge doveva incontrare nei giorni precedenti alla sua morte, avvenuta in ospedale nell'incipit del film. Questo elemento crea di fatto una connessione collocando tutti i film nello stesso universo.

La teoria aggiunge un altro elemento che riguarda il culto e il suo legame con l'apparente immortalità e prodigiosa rigenerazione di cui fruisce Michael Myers. In Halloween II - Il signore della morte ad esempio Michael viene acceccato da Laurie Strode e poi bruciato vivo dal Dr. Loomis. Nonostante ciò quando lo ritroviamo in Halloween 4: Il ritorno Michael Myers lui vede bene, non sembra affatto un grande ustionato e alla fine del film viene crivellato di pallottole dalla polizia e da alcuni cittadini armati senza che ciò ponga fine alla sua vita. Nell'incipit di Halloween 5 - La vendetta di Michael Myers lo vediamo finire in un fiume e poi in coma in una grotta per un anno accudito da un vecchio eremita. Risvegliatosi dal coma Michael ringrazia a modo suo l'anziano soccoritore e si prepara ad una nuova baldoria omicida.

La teoria dice che c'era una sorta di collaborazione tra il culto e la Silver Shamrock Company il cui compito era di volta in volta resuscitare / riparare l'androide Michael Myers, una natura artificiale del personaggio che spiegherebbe il motivo per cui apparentemente non può morire. Vengono persino fornite ulteriori prove a sostegno della teoria. In "Halloween III", quando uno dei robot muore, si vede una sostanza giallastra che gocciola dai suoi occhi. Stranamente, dopo che Michael Myers viene colpito dal personaggio di Paul Rudd in Halloween 6, un liquido giallastro dall'aspetto molto simile può essere visto fuoriuscire dalla maschera. Se si trattasse dello stesso liquido, il fatto che Michael lo abbia in circolo lo renderebbe potenzialmente uno degli androidi creati dalla Silver Shamrock Company.

La teoria è divertente e intrigante, ma non tiene conto di un elemento piuttosto vistoso inserito in "Halloween III", film che vede John Carpenter a bordo come produttore, compositore e co-sceneggiatore. Durante il film in due occasioni alla tv viene mostrato prima un trailer (nel bar) e poi una scena (nella fabbrica di maschere) del film "Halloween" originale, elemento che stabilisce l'esistenza di Michael all'interno del film come fittizia, tagliando di fatto i ponti con qualsiasi connessione con l'universo in cui è ambientato "Halloween III" e in cui Michael Myers di fatto non è reale. La teoria però ha una risposta anche per questo. Come è consuetudine Hollywood avrebbe probabilmente realizzato un film sugli omicidi di Michael Myers, in modo simile a come accade nella serie Scream nella cui trama viene citata una serie di film chiamata "Stab" ispirata agli omicidi di Ghostface. Quindi secondo la teoria, una serie di film intitolata "Halloween" che drammatizza eventi reali (veri almeno per coloro che abitano quell'universo) potrebbe benissimo esistere. Un po' forzato? Può darsi, ma anche molto creativo.

Dopo "La maledizione di Michael Myers" il franchise ha subito un cambiamento di continuità piuttosto importante che ha ignorato i capitoli 4, 5 e 6 per trasformare Halloween - 20 anni dopo in un sequel diretto di "Halloween II - Il signore della morte". Infine il nuovo "Halloween" di Blumhouse ha dato un ulteriore colpo di spugna al tutto riportando apparentemente Michael Myers in un contesto più realistico, ma se un Halloween 2 ci sarà, e da recenti aggiornamenti pare proprio di si, i realizzatori del nuovo "Halloween" dovranno scegliere se far tornare Michael in un contesto sovrannaturale, creare una qualche sorta di emulo (entrambi escamotage già utilizzati nella saga di "Venerdì 13") oppure in alternativa trovare un escamotage che giustifichi un ritorno di Michael dopo un finale che non lascia molto spazio di manovra.

