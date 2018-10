Hell Fest: 10 film horror ambientati ad Halloween

Di Pietro Ferraro mercoledì 31 ottobre 2018

In occasione dell'uscita di "Hell Fest", Blogo vi propone 10 film horror ambientati durante la notte di Halloween.

Finalmente ci siamo, il 31 ottobre è giunto e come ogni anno ci avviamo verso un nostalgico viale dei ricordi tra zucche intagliate, maratone horror e dolcetti di Halloween. La notte delle streghe di carpenteriana memoria è ormai alle porte, i pargoli sfidano la paura travestiti da mostri e deformi folletti, le abitazioni si popolano di scheletriche apparizioni e anche da noi una delle tradizioni americane più suggestive si fa largo tra feste a tema, travestimenti e maratone horror.

Per chi come il sottoscritto ha vissuto Halloween sin da ragazzino attraverso gli episodi speciali dei serial tv americani, le incursioni notturne in compagnia dello Zio Tibia, gli horror anni '80 e le suggestioni fiabesche di Ichabod Crane e il cavaliere senza testa, sa quanto Halloween possa risultare fascinosa.

Quindi per chi non ha in programma il modaiolo party in discoteca o qualche festa in maschera, qui di seguito vi diamo qualche titolo con cui organizzare un bella maratona horror ingurgitando manciate di dolcetti e popcorn alla luce soffusa dell’immancabile zucca caccia-streghe scolpita con maligno ghigno d’ordinanza.





1. Hell Fest (2018)

Per chi di voi avesse intenzione di festeggiare Halloween al cinema, il 31 ottobre esce proprio il film che fa al caso vostro, Hell Fest, un horror americano ambientato ad Halloween in un parco a tema horror che diventa territorio di caccia di un serial-killer mascherato. Il cast include l'icona horror Tony Todd aka Candyman mentre la maschera del Killer è stata progettata da Alterian, Inc. di Tony Gardner, che ha anche disegnato anche le maschere dei Killer di "Auguri per la tua morte" e "Scream".

2. Halloween III - Il signore della notte (1982)

Halloween III - Il signore della notte, unico film della saga di Michael Myers senza Michael Myers, oltre ad essere maledettamente divertente cattura perfettamente lo spirito di Halloween e sciorina effetti speciali davvero "disgustosi", nel senso positivo del termine naturalmente.





L'ora è arrivata...è arrivata...tutti voi fortunati prendete le vostre maschere Trifoglio, riunitevi attorno al televisore, mettete le maschere e guardate...a tutte le streghe, a tutti i maghi, a tutte le zucche illuminate riunitevi e guardate...guardate la zucca magica...guardate!

3. La vendetta di Halloween / Trick 'r Treat (2007)

Una intrigante antologia horror divenuto di culto negli Stati Uniti e interamente ambientata durante la notte Halloween. La vendetta di Halloween aka Trick 'r Treat oltre a proporre vampiri, licantropi e zombie incluide anche Sam, un ragazzino con un buffo costume da zucca e un sacchetto di liuta in testa che gira di casa in casa in cerca di dolciumi e che si rivelerà essere una sorta di folletto malvagio, il cui compito è punire chi non rispetta il tradizionale rito del "dolcetto o scherzetto". Il nome del personaggio Sam deriva da "Samhain", l'antica festa celtica dei morti da cui deriva l'odierna Halloween.

4. La casa dei 1000 corpi (2004)

La summa dell'immaginario horror di Rob Zombie in un florilegio di "gore" e perversione, potremmo definire così il cult La casa dei 1000 corpi, esordio alla regia del regista e musicista statunitense. Il film ambientato ad Halloween del 1977 vede protagonisti Sid Haig, Bill Moseley, Sheri Moon e Karen Black comei membri della famiglia Firefly impegnati a torturare e mutilare un gruppo di ragazzi, in viaggio nella sperduta provincia americana alla ricerca di storie bizzarre e miti locali da usare per un libro che stanno scrivendo. Zombie cita classici come Non aprite quella porta (1974) e Le colline hanno gli occhi (1977), vi aggiunge una strizzatina d'occhio "sovrannaturale" ed elementi particolarmente disturbanti come la necrofilia. Il film ha fruito di due sequel: La casa del diavolo uscito nel 2005 e Three From Hell attualmente in post-produzione e in un'uscita l'anno prossimo.

5. Tales of Halloween (2015)

Se avete già visto "La vendetta di Halloween", allora Tales of Halloween è una alterantiva perfetta per chi cerca un'antologia horror che catturi veramente l'atomosfera della "Notte delle streghe" con un pizzico di humour nerissimo. Con un intrigante incipit che che strizza l'occhio al classico Creepshow, il menù offre cannibalismo, demoniaci folletti, bambini killer, vendicativi demoni, fantasmi, streghe, deformi serial-killer, alieni e tanto per non farsi mancare nulla un'orda di zucche carnivore pronte a invadere il mondo!





Quando la festa inizia le strade si riempiono di ogni tipo di creatura della notte, alcune indossano una maschera per nascondere le loro oscure intenzioni, altre invece non ne hanno bisogno. Quindi fate attenzione mentre fate i vostri scherzetti e vi riempite la pancia di dolcetti, siate pronti di spirito e non dimenticate...controllate le caramelle!





6. Halloween Night (2014)

Halloween Night aka The Houses October Built è un intrigante found footage horror assolutamente da non sottovalutare, ispirato ad un fenomento tutto americano, le "Haunted Mansion", attrazioni horror che lasciati i confini dei parchi a tema si sono moltiplicate in tutti gli Stati Uniti con Halloween che diventa l'apice di questa vera e propia mania. Cercando di trovare un autentico e agghiacciante spavento per Halloween, cinque amici partono per un viaggio in camper per rintracciare alcune di queste "Case del terrore" meno conosciute. Proprio quando la loro ricerca sembra giunta ad un vicolo cieco, cose strane e inquietanti cominciano ad accadere e diventa chiaro che l'orrore che stavano cercano ha finito per trovare loro. Il film ha fruito di un sequel dal titolo The Houses October Built 2 con lo stesso cast e regista.





7. Halloween killer (2004)

Abbiamo rispolverato Halloween Killer aka Satan's' Little Helper proprio per la maratona horror di quest'anno e bisogna ammettere che questa dissacrante commedia-horror di Jeff Lieberman è un gioiellino a tinte slasher ancora godibilissimo, senza contare che ad oggi non abbiamo visto maschera di Halloween più terrificante di quella che il serial-killer indossa nel film. La trama segue un ragazzino di nove anni di nome Dougie appassionato di un videogioco chiamato "Il piccolo aiutante di Satana" che ad Halloween incontra un serial-killer e inconsapevolmente lo assiste nei suoi omicidi.





8. 31 (2016)

31 racconta di cinque addetti di un luna park che vengono rapiti la notte prima di Halloween del 1976 e costretti a partecipare ad una sorta di survival-game. Prigionieri all'interno di un enorme complesso devono lottare per la propria vita contro una squadra di feroci serial-killer che danno loro la caccia per 12 ore. La pena per la cattura è la tortura e l'omicidio, mentre gli organizzatori del sadico passatempo piazzano scommesse sui contendenti. Se alla connotazione sovrannaturale preferite l'ultraviolenza e siete fan dell'impronta tipicamente anni '70 che contraddistingue i lavori di Rob Zombie, con "31" troverete pane per i vostri denti...buon appetito.

9. Boo - Morire di Paura (2005)

Classico racconto di Halloween da ripescare, Boo - Morire di paura presenta una location intrigante e intrattenimento di stampo horror senza pretese ma con una messa in scena piuttosto efficace. La trama segue un gruppo di amici che decidono di trascorrere la notte di Halloween in un ospedale abbandonato e presumibilmente infestato. Il gruppetto si ritrova così imprigionato nel reparto psichiatrico dell'edificio, infestato dal fantasma di Jacob, un ex paziente che ha ucciso una bambina e ha bruciato l'ospedale. Jacob comincia a possedere i corpi dei malacapitati per riuscire a sfuggire alla sua prigione terrena.





10. La notte dei demoni (1988)

Un piccolo cult a basso costo anni '80, Night of the Demons è un horror sovrannaturale che segue alcuni studenti che festeggiano Halloween all'interno di Hull House, una edificio isolato che prima ospitava delle onoranze funebri con tanto di forno crematorio. Quando i ragazzi decidono di fare una seduta spiritica liberano inconsapevolmente un demone rinchiuso nel crematorio che inizia a possedere uno ad uno tutti i ragazzi, trasformando la casa in una trappola sovrannaturale. Per i demoni efficace make-up grottesco a mezza via tra L'esorcista e Evil Dead e una trama tanto esile e banale che quasi sorprende per il livello di coinvolgimento e divertiemento che riesce a generare Il film ha fruito di due sequel Night of the Demons 2 (1994) e Night of the Demons 3 (1997) e un remake Night of the Demons (2009), ma l'originale resta il migliore in assoluto.

