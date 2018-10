Conan il barbaro: nuova action-doll di Arnold Schwarzenegger

Di Pietro Ferraro sabato 27 ottobre 2018

Mister Toy annuncia un nuovo set per creare l'action-doll di Arnold Schwarzenegger in "Conan il barbaro".

Arnold Schwarzenegger si è conquistato lo status di icona action con una manciata di film interpretati negli anni '80, oltre a Terminator che lo ha lanciato definitivamente, l'altro film che segna l'ascesa a Hollywood del bodybuilder austriaco è l'epico Conan il barbaro diretto dal John Milius di Un mercoledì da leoni e Alba Rossa e liberamente ispirato ai racconti fantasy dello scrittore Robert Ervin Howard.

Arnold Schwarzenegger si cala nei panni del leggendario "cimmero" supportato da una strabordante fisicità e un ruolo che sembra abbia atteso il suo arrivo sulla scena di Hollywood per approdare sul grande schermo, il film è del 1982, ma l'idea di realizzarlo circolava sin dai primi anni '70. La prima bozza della sceneggiatura scritta da Oliver Stone non piacque a Milius che la riscrisse in gran parte. Il film si rivelò un grande successo incassando 130 milioni di dollari da un budget di 16 milioni. Seguiranno Conan il distruttore, sequel del 1984 diretto da Richard Fleischer che registrò un incasso alquanto modesto (31 milioni di dollari), e il superfluo reboot Conan the Brabarian, un sonoro flop datato 2011 con protagonista Jason Momoa. Nel 2012 è stato annunciato il sequel The Legend of Conan, con Arnold Schwarzenegger che doveva tornare nel ruolo di Conan. Da allora Schwarzenegger ha aggiornato saltuariamente sul lungo lavoro di riscrittura della sceneggiatura, ma ad un certo punto non se ne è saputo più nulla, anche se a febbraio 2018 è stata annunciato lo sviluppo di una serie tv di "Conan" per Amazon Prime.

Per i fan di Arnold Schwarzenegger e in particolare del film "Conan il barbaro" arriva la possibilità di avere l'action-doll definitiva del possente "cimmero". Si tratta di un action-doll "custom" quindi da assemblare con Mr. Toys che propone il kit "Conan Set" con una meravigliosa testa scolpita, costume, spada e accessori vari. Per completare la figure occorre acquistare un corpo (body) a parte, in questo caso è consigliato un TBLeague M35, body scolpito appositamente per riprodurre la muscolatura del 5 volte Mr. Olimpia Arnold Schwarzenegger.

QUI trovate il kit "Conan Set" in preordine, mentre QUI è disponibile il body TBLeague M35.